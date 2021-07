Mulher insulta homem negro, é presa, mas liberada após pagar fiança

PM Pedro Marra

(crédito: Reprodução/Redes sociais)

Uma mulher presa por injúria racial após insultar um homem negro, de 70 anos, na tarde nessa quarta-feira (28/7), em frente ao Taguatinga Shopping, foi liberada após pagar fiança no valor de R$ 1 mil. Familiares da vítima registraram boletim de ocorrência na 21ª DP (Taguatinga Sul).

Nas imagens, ela passa pelo homem, que estava junto do filho, e insulta a vítima. “Essa negrada do inferno, vai tudo pro inferno”, disse. Segundo uma testemunha, o senhor, acompanhado de um casal, fazia um vídeo com o celular. Quando a acusada passa pelo grupo, ela xinga, empurra o idoso e bate com uma bolsa nos filhos dele. "[A testemunha] Percebeu também que a agressora apresentava uma conversa desconexa", explica, em nota, a Polícia Civil do DF.

Imediatamente, familiares e populares no local se revoltaram com a atitude dela. A mulher foi contida por uma policial militar de folga, que foi agredida pela acusada com chutes e xingamentos. Uma viatura da Polícia Militar foi acionada e a acusada foi presa em flagrante.

Confira o vídeo: