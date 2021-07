CB Correio Braziliense

CURSOS



Tradutores e intérpretes

A Tradução&Arte promove os cursos ¡QuijoTe!, de formação de tradutores, e ¡HablanTe!, de formação de intérpretes, ambos com 15 meses de duração e 100 horas-aula. As próximas turmas terão início em agosto, sendo hoje a aula inaugural. O valor da matrícula é de R$ 240, e a mensalidade R$ 380. As aulas são 100% on-line e interativas, uma vez por semana, podendo ser realizadas às terças, quartas, quintas, sextas ou sábados, pela manhã ou à noite. Para se inscrever, basta acessar o link: encurtador.com.br/cgrLN.

Saúde EaD

A União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde (Unidas) lançou uma plataforma de ensino a distância: o Campus Unidas. Até dezembro de 2021, devem ser disponibilizados, pelo menos, 20 cursos diferentes, todos on-line e com certificado digital, além de capacitações gratuitas. Confira a lista completa de cursos com inscrições abertas e outras informações no site https://campus.unidas.org.br/ Contatos pelo telefone (11) 9 7419-5753 e e-mail: campus@unidas.org.br.



Minicursos

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Distrito Federal apresenta um novo projeto 100% gratuito: Bastidores — Capacitação Cultural [1ª Edição]. O projeto oferece sete minicursos distintos, com durações que variam entre 4h e 16h. Os encontros presenciais serão na Praça Central do Conic, entre os dias 3 e 15 de agosto, e seguirão todos os protocolos de segurança recomendados pela OMS. As vagas são limitadas e os/as interessados/as podem participar de todos os cursos ou dos que forem de interesse. Inscrições pelo site: www.bastidoresbsb.com.br.



Saúde e internet

O curso gratuito “Saúde Física e Mental na Internet” apresenta um panorama dos principais problemas causados pela rede nos dois campos. As aulas apresentam estratégias para lidar com problemas na prática. Informações: bit.ly/3cE8UjJ.

Cursos livres

A União Brasileira de Educação Católica (Ubec) e a Universidade Católica de Brasília (UCB) estão com oportunidades abertas para 13 cursos livres, gratuitos e de curta duração. Os alunos podem ter contato com temas relevantes para a sociedade e a contemporaneidade, com emissão de certificado de extensão universitária. Os interessados poderão se inscrever no site ead.catolica.edu.br/esperancar.

Matemática básica

O professor Roberto Soares oferece curso de matemática básica com foco em concursos. O preparatório conta com apostila didática e aulas individuais on-line. Forma de pagamento a combinar. Valor: R$ 150. WhatsApp: 9 9687-0441.



Oficinas comunitárias

Estudantes de graduação da Universidade de Brasília (UnB) promovem atividades culturais de forma on-line durante a pandemia por meio do projeto “Oficinas Comunitárias”, que objetiva a integração da comunidade acadêmica durante esse período. Moda, literatura, artesanato, teatro, fotografia são algumas das muitas opções temáticas que o edital oferece. Os discentes selecionados poderão receber auxílio mensal durante o período de execução da atividade. Interessados podem se inscrever até domingo. Mais informações: docca.unb.



Direito eleitoral

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) oferece curso gratuito de direito eleitoral, com carga horária de cinco horas. O estudante aprenderá os conceitos básicos mais relevantes nesse assunto, sem deixar de lado as recentes reformas legislativas que têm alterado o quadro normativo brasileiro. Informações: bit.ly/37033BB.



OUTROS



Exposição de arte

Acontece até o dia 8 de agosto, no Taguatinga Shopping, a exposição inédita As pinturas mais valiosas do mundo. São 20 réplicas de obras famosas e em tamanhos reais. Para deixar a experiência cultural ainda mais interessante, o Taguatinga Shopping criou um catálogo on-line da exposição, onde o público poderá conferir as obras de arte do evento e legendas que contam suas histórias. O horário de funcionamento é o mesmo do shopping: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 20h. O catálogo está disponível no site www.taguatingashopping.com.br.



Simpósio de Segurança

A 4° edição do Simpósio Internacional de Segurança, realizado pela Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, acontecerá em Brasília entre os dias 30 de agosto e 2 de setembro. Haverá formato presencial e on-line. O evento presencial será realizado no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), seguindo as normas de segurança da OMS. O direcionamento para o evento on-line acontecerá dentro do próprio site do Simpósio (simposioseguranca.com.br/).



Saúde mental

A Secretaria de Saúde tem diversos serviços que atendem às urgências em saúde mental na população. O atendimento pode ser iniciado em todas as unidades de emergência dos hospitais gerais ou unidades de pronto atendimento (UPAs). Alguns quadros de alterações mentais ou do comportamento comumente atendidos nos serviços de urgência e emergência são: intoxicação aguda ou abstinência de álcool ou outras drogas, crises de ansiedade, psicoses, agitação psicomotora, tentativas de suicídio, reações a eventos traumáticos, entre outros. Mais informações no site encurtador.com.br/imrHP.



Exposição fotográfica

Diversos artistas lançaram suas perspectivas sobre a pandemia que toma conta do mundo. Pensando nisso, o Diário da Inclusão e a Gi Sales Fotografia reuniram e capacitaram 11 jovens com síndrome de down para retratar a rotina de pessoas durante a pandemia. O resultado desse trabalho foi a exposição Pandemia — Olhar Plural, em cartaz no DF Plaza Shopping. Além de ser exposta no piso térreo durante o horário de funcionamento do shopping, o público ainda poderá apreciar a coletânea na galeria virtual @dfplazashopping. A exposição, que ficará em cartaz até o dia 15 de agosto, é gratuita e livre para todos os públicos.

Musical infantil

O Centro Cultural Banco do Brasil Brasília retorna com o musical infantil O Pescador e a Estrela, que conta a história de um jovem pescador deficiente visual e sua jornada para resgatar o amor. O musical segue até 8 de agosto, com sessões presenciais e limite reduzido de cadeiras, para garantir o distanciamento. De casa, o público também poderá assistir ao espetáculo, que será transmitido pelo canal do Banco do Brasil em www.youtube.com/c/bancodobrasil nos dias 25 de julho, 1º e 8 de agosto, sempre às 16h, e de graça. Os ingressos presenciais, que custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 para clientes BB com Ourocard e para pessoas aptas para a meia entrada, estão à venda em www.eventim.com.br.