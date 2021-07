Filho é preso acusado de maltratar a mãe de 80 anos até a morte no Sudoeste

DD Darcianne Diogo

(crédito: Bruno Peres/CB/D.A Press)

Um homem de 57 anos foi preso em flagrante nessa quinta-feira (29/7), acusado de maltratar a mãe, de 80 anos, até a morte. A idosa, de nacionalidade alemã e moradora do Sudoeste, deu entrada em um hospital particular do DF nessa quarta-feira (28/7), em estado grave, e morreu por volta das 23h.

Os policiais da 3ª Delegacia de Polícia (Cruzeiro) receberam a informação da equipe do próprio hospital, informando que a idosa deu entrada na unidade com graves ferimentos e escaras pelo corpo, desnutrida e inconsciente, com suspeita de maus-tratos.

Os investigadores foram até o hospital e constataram o estado de saúde da vítima. A partir disso, os policiais iniciaram as diligências para localizar o filho, que morava com a mãe. O homem foi capturado nessa quinta-feira, no apartamento.

Os policiais encontraram o imóvel revirado, com muito lixo, papel higiênico usado, fezes e urina no colchão onde a vítima dormia, além de um cachorro morto.

Na residência, ainda foram localizadas munições de calibres 380 e 38. Por isso, o homem foi preso em flagrante pela prática dos crimes de maus-tratos com resultado morte. A pena é de 4 a 12 anos de reclusão, Já a posse irregular de munição tem pena prevista de 1 a 3 anos de prisão. O preso foi encaminhado à Carceragem da Polícia Civil e permanece à disposição da justiça.