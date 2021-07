Capital S/A

SS Samanta Sallum

(crédito: Bárbara Cabral/Esp/CB/D.A Press)

Sobe expectativa dos brasileiros para vacinação

Ao todo, 80% dos brasileiros esperam se vacinar neste ano. Em abril, apenas 6% tinham essa expectativa. Para 51%, o uso de máscaras deve ser flexibilizado com o avanço da imunização. Essa ideia tem menor adesão entre as mulheres. Apenas 46% delas pensam dessa forma, contra 56% dos homens.



Mais cuidadosas

As mulheres foram mais afetadas pelas consequências econômicas da pandemia do novo coronavírus e estão menos otimistas que os homens sobre o futuro da crise sanitária. Elas também são mais cuidadosas com as medidas após a vacinação. É o que mostra a quarta edição da pesquisa Os brasileiros, a pandemia de covid-19 e o consumo, da Confederação Nacional da Indústria (CNI) em parceria com o Instituto FSB.

Medo de perder o emprego

Foram entrevistadas 2 mil pessoas, dos 26 estados e do Distrito Federal, entre 12 e 16 de julho. Dos brasileiros empregados, 46% tiveram redução ou perda total de renda desde o começo do ano. O número sobe para 52% entre elas. O medo de perder o emprego é maior para o sexo feminino (44%) do que entre eles (29%). Já 60% dos homens concordam com o relaxamento de medidas restritivas pós-vacina. Entre as mulheres, o apoio é de 47%.

Consumo de vinho aumenta na pandemia

A venda no Brasil registrou alta de 18%, de acordo com a Organização Internacional da Vinha e do Vinho. O país passou de, aproximadamente, 360 milhões para 430 milhões de litros entre 2019 e 2020. Dados apresentados pela Associação Brasileira de Sommeliers (ABS) apontam que o ano passado foi um marco para o mercado da bebida no país. Isso porque houve aumento considerável no consumo de vinhos em geral e, ainda, muitos novos apreciadores.



Boa safra de negócio

Brasília é a segunda cidade no país em consumo de vinhos, perdendo apenas para São Paulo, segundo dados da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), por venda com cartões de crédito e débito. Os números são celebrados pelos sócios Alexandre Azevedo, Evandro Alves, Antônio Carvalho e Ivone Carvalho. Eles estão comemorando os dois anos da Vinhos S.A, distribuidora de diversos rótulos da bebida e criada para abastecer a adega de restaurantes e bares brasilienses. São 400 rótulos, a maioria importada de vinícolas como Premium, Beirão da Serra, Domno, Obra Prima, TDP Wines e Santa Rita, além da nacional Monte Reale.



Mais mulheres na construção civil

Nos últimos 10 anos, a estimativa é de que a absorção de mulheres pelo mercado da construção civil tenha crescido quase 50%. Mais de 200 mil no Brasil trabalham no setor. Na Brasal Incorporações, essa tendência se confirma. Houve um aumento, no último ano, de mais de 100% no quadro de engenheiras de obra, técnicas de segurança do trabalho e arquitetas.



Reserva Catedral

“Um dos nossos mais recentes empreendimentos, o Reserva Catedral, na 114 Norte, é comandado apenas por mulheres”, aponta a engenheira de segurança do Trabalho da Brasal, Denise Duarte. Cerca de 6 mil delas estão empregadas na construção no DF, segundo a Federação das Indústrias do Distrito Federal (Fibra). Muitas como serventes de obras. A faixa etária que predomina é entre 30 e 39 anos.