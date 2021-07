Tempo de novas grifes

L » Liana Sabo

O retorno às atividades presenciais e o avanço da vacinação no Distrito Federal estão propiciando uma onda de grifes gastronômicas como há muito tempo não se via na cidade. Só na quadra dupla 103/104 Sul, surgem três novidades: Kali, um restô e café que incorpora brunch ao cardápio; The Coffee, franquia curitibana de pegar e pagar o café na porta; e Marie Bistrô, a cereja do bolo que abrirá as portas em outubro com menu franco-italiano.

Caberá ao restaurateur Carlos Rodrigues (ex-maître do Fasano, do Gero e do À Mano) e fundador do Papà Cucina, no Gilberto Salomão, e do Babbo Osteria, no Terraço Shopping, ser protagonista da terceira operação brasiliense em três anos. “Com o Marie, que leva o nome da minha filha, eu vou realizar o sonho de praticar cozinha francesa”, revelou Carlão, como é chamado o novo empresário da gastronomia. Antes de ingressar no circuito Fasano, Carlão trabalhou por seis anos no Les Saveurs, comandado pelo chef Patrick Ferry, no Hotel Sofitel, em São Paulo.

“Estou muito confiante nesse projeto de trazer para Brasília uma cozinha franco-italiana”, afirmou Rodrigues, ao confirmar o início das obras na esquina de baixo da 103 Sul (Bloco A, Loja 2) desocupada há quase três anos, depois que a hamburgueria Marvin encerrou, lá, as atividades. Já se vê os tapumes que escondem a reforma projetada pela arquiteta Priscila Machado em linhas contemporâneas com balcão virado para a rua. Serão 90 lugares no salão principal, uma sala privada para 30 pessoas instalada no mezanino de vidro com entrada independente, conforme adianta Carlão.

Doce labareda

O Marie Bistrô terá em sua direção o mesmo quarteto responsável pelas duas operações que o antecederam, daí chamar o grupo de Famiglia Papà, como quer o idealizador Carlão, acompanhado do pai, Carlos Rodrigues, e do casal de chefs Theo Marques e Lili Araújo, ambos sócios nos três empreendimentos. Enquanto Theo e Lili se ocuparem da confecção do menu italiano, os pratos franceses serão executados pelo chef Marcilio Araujo (ex Le Vin e Café Antique), que virá de São Paulo, informa o empresário.

Especializada em pâtisserie, Lili está em São Paulo acompanhando um curso de confeitaria e panificação com Jean Jacob para desenvolver as receitas do novo estabelecimento, no qual os amantes da gastronomia francesa poderão degustar grandes clássicos, entre eles, filé ao bourguignon, cassoulet, coq-au-vin, rillete de porco, terrine de campagne e muitos outros hits, garante Carlão, que promete reviver os velhos tempos de maestria ao preparar ele próprio, no salão, o crepe suzette servido em chamas, como na França.

O matinal que faltava

Uma das divindades do hinduísmo que simboliza a mãe natureza e é representada com os cabelos revoltos, Kali é o nome que a chef Luiza Bueno, 32 anos, escolheu para batizar o mix de restaurante e café na 104 Sul, onde estreia como dona do pedaço. Formada em gastronomia pelo Iesb, há menos de três anos, a chef brasiliense trabalhou no MaxFoods Market, no qual cuidava da cozinha, “como se fosse meu próprio negócio”.

Lá, ela recolheu ideias e inspiração para o cardápio que elaborou sozinha e contém um diferencial: o brunch, refeição que sintetiza o café da manhã (breakfast) com o almoço (lunch). “Eu vi que estava faltando um brunch no circuito gastronômico da cidade, aí me empolguei em oferecê-lo, porque estava à procura de algo diferente”, confessa.

O serviço começa às 8h, com o cardápio praticamente completo. São muitas as opções para você tomar o desjejum servido sem interrupção. Cada sugestão tem seu preço, permitindo reunir à mesa as iguarias que quiser. Como os itens tradicionais pão de queijo com requeijão (R$ 3,90); toast na chapa com requeijão (R$ 6,90 duas unidades); tapioca de peito de peru com ricota cremosa (R$ 16,90); de frango e trio de pães de queijo com pernil, peito de peru e salmão (ambos por R$ 17,90 cada).

Ainda na linha do café da manhã e do brunch, há quatro itens “nem tão tradicionais”, segundo a casa: toast de figos com sour cream e mel (R$ 16,90); waffles de pão de queijo com pernil e ricota (R$ 18,90 — foto); croissant com ovos cremosos, bacon e abacate e toast de ovos beneditinos com pernil e rúcula (ambos por R$ 19,90 cada).

Luiza e a equipe estão prontas para sugerir alguma combinação, como brownie com creme (R$ 9,90); bolo de cenoura com ganache de chocolate (R$ 9,90); ou doce de leite com frutas, creme e flor de sal (R$ 15,90) acompanhada de bebidas quentes, como café e chocolate; ou geladas, como o café com laranja e chocolate, por R$ 13,90.

Sanduba e grelhados

Se você não quiser montar seu prato pesquisando os itens do menu, pode pedir, além de saladas, o PF que vem pronto e é igualmente gourmet, como sanduíches de salmão em croissant com abacate, picles de cebola roxa e ovo pochê (R$ 29,90); de atum selado no waffle de pão de queijo, ervilha, wasabi, abacate, milho e cenoura (R$ 32,90); e até de lagostim no pão caseiro da Nai (a colega Naiane que Luiza conheceu no Max food) com camarão, kani, ovos, cenoura, alface e sour cream. Podem vir regados, com molhos (inclusive veganos) a escolher: mostarda, mel e alcaparras; aioli de ervas; páprica, mostarda e limão; guacamole; teriyaki; e outros.

Já os grelhados podem vir com até três acompanhamentos (espaguete de legumes, banana na chapa, cuscuz e arroz, entre outros) a partir do peito de frango e de cogumelos (ambos por 27,90 cada); pernil feito a vácuo no sous vide (R$ 33,90); e lagostim com camarão (R$ 42,90). Tem bebida, sim, como espumante em taça com amora (R$ 12,90) e gim tônica com alecrim e pepino (R$ 25,90). Com 30 lugares em mesinhas colocadas na parte externa (dentro, só a cozinha e sanitários), Kali ocupa a Loja 1 do Bloco B, funciona de segunda-feira a sábado, das 8h às 22h; e domingo, das 9h às 15h. Telefone: 98343-2665.