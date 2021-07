Homem é preso por descumprir medidas protetivas e perseguir ex-companheira

RM Rafaela Martins

(crédito: Sarah Peres/CB/D.A Press )

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), através da 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires), deflagrou nesta sexta-feira (30/7) uma nova fase da operação perseguidores. Um homem de 36 anos foi preso em Taguatinga após descumprir as medidas protetivas e perseguir a ex-companheira.

O casal conviveu cerca de 8 meses e se separou em fevereiro, após a vítima, uma mulher de 36 anos, ter sido agredida. Na ocasião, a moça registrou ocorrência policial e requereu medidas protetivas.

Em março, inconformado com a separação, o homem tentou se aproximar da vítima e acabou preso em flagrante por descumprir as medidas protetivas. Após ser solto, o autor descumpriu novamente a ordem judicial, e passou a encaminhar para a mulher mensagens de texto e frequentar locais que ela estava, para forçar a reaproximação.

No dia 18/07, o homem descumpriu novamente as medidas protetivas, foi até a casa da vítima e tentou convencê-la a retomar o relacionamento. Assustada com o inconformismo e a insistência, a vítima se sentiu perseguida e vigiada. Desta forma, ela passou a temer por sua integridade física e registrou uma nova ocorrência policial.

A PCDF decretou a prisão preventiva do autor, pelos crimes de descumprimento de medidas protetivas e de perseguição. Ele está sujeito a receber uma pena que pode alcançar cinco anos de prisão. Após interrogatório, o autor foi recolhido à carceragem da Divisão de Controle e Custódia de Presos (DCCP) onde permanecerá à disposição da justiça.



ONDE PEDIR AJUDA?



Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência — Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República

Telefone: 180 (disque-denúncia)

Centro de Atendimento à Mulher (Ceam)

» De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h

» Locais: 102 Sul (Estação do Metrô), Ceilândia, Planaltina

Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam)

» Entrequadra 204/205 Sul - Asa Sul

(61) 3207-6172

Disque 100 — Ministério dos Direitos Humanos

Telefone: 100

Programa de Prevenção à Violência Doméstica (Provid) da Polícia Militar

Telefones: (61) 3910-1349 / (61) 3910-1350