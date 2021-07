Homem que matou motorista de app em Sobradinho é condenado a 23 anos de prisão

DD Darcianne Diogo

Roosevelt Albuquerque foi vítima de latrocínio - (crédito: Reprodução / rede sociais)

A Justiça do Distrito Federal condenou, a 23 anos de prisão o acusado de assassinar o motorista de transporte por aplicativo Roosevelt Albuquerque da Silva, de 31 anos. Whallyson Maicon Lima está preso no Complexo Penitenciário da Papuda desde 2 de dezembro de 2020 por latrocínio (roubo seguido de morte).



Morador do Jardim Botânico, Roosevelt havia começado a trabalhar pelo aplicativo há pouco mais de um mês para pagar o aniversário do filho de 5 anos, segundo relatou ao Correio a esposa dele, Juliana Simplício, 35 anos. Na madrugada de 2 de dezembro de 2020, o rapaz recebeu uma chamada para atender uma corrida na 404 Sul. Durante a manhã, o trabalhador foi encontrado sem vida no Polo de Cinema de Sobradinho, sem os documentos pessoais.

Investigadores da 13ª Delegacia de Polícia (Sobradinho) iniciaram as diligências e prenderam Whallyson Maicon. Com ele, a polícia apreendeu o carro, o celular e a carteira da vítima. À época, um adolescente de 17 anos também foi apreendido.

Whallyson foi condenado a 23 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes de latrocínio, corrupção de menores e porte ilegal de arma de fogo. Segundo consta nos autos do processo, o réu ofereceu R$ 1 mil ao adolescente para praticar o crime.

Para o juiz, a conduta do réu "merece reprovação social, dado seu pleno conhecimento da ilicitude do fato, sendo-lhe exigível comportamento diverso". Além disso, segundo o magistrado, as circunstâncias do fato chamam a atenção, considerando o próprio comportamento do réu, "que agiu com desenvoltura na prática da infração, demonstrando sentimento de intrepidez e impunidade."