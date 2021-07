Comunidade Morro do Piauí, na Fercal, ganha obra para evitar erosões

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/DER)

A conclusão do muro de arrimo, construído pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER), possibilitou que os moradores da comunidade do Morro do Piauí se desloquem com total segurança. O investimento foi de R$ 530 mil para a execução do serviço, que foi feito às margens da DF-205, na Fercal.

A obra contou com dez operários e passou por fases de limpeza, nivelamento do terreno e construção do muro, erguido para garantir a sustentação do solo. “A contenção do tipo gabião deixa o terreno mais seguro e evita o risco de erosões”, explica o engenheiro responsável pela obra, Mozer Teixeira de Castro.

Mozer detalha, ainda, que para a estrutura ser capaz de resistir às mudanças climáticas, o anteparo é composto por gaiolas metálicas formadas por fios de aço, preenchidas por pedras tipo rachão.

A presidente da Associação dos Moradores da Fercal, Vanderli Barbosa, comemorou a conclusão do muro de arrimo. “Essa é a maior obra já realizada no Morro do Piauí”, afirma ela.



*Com informações da Agência Brasília