Projeto "Mão na Massa" oferece 366 vagas a mulheres em curso de gastronomia

MR Mariane Rodrigues

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O projeto "Mão na Massa", resultado de cooperação entre a Secretaria da Mulher do Distrito Federal (SMDF) e o Instituto BRB, vai oferecer 366 vagas em cursos na área de gastronomia para mulheres em situação de vulnerabilidade. A iniciativa visa promover o empreendedorismo de mulheres e a autonomia econômica das mesmas.

A BRBCARD doou parte de recursos gerados do cartão Mulher, e a utilização dele continuará gerando renda para os programas futuros. Quanto mais utilizar o cartão, mais recursos serão destinados para o programa. Para o órgão, a ação visa reduzir a dependência econômica das mulheres.

Para a Secretaria da Mulher, o projeto nasceu com o objetivo de promover a autonomia das mulheres e, com os cursos oferecidos, inserir de forma mais rápida esse público ao mercado de trabalho.

O programa tem início na próxima segunda-feira (2/8) e oferecerá cursos de bombons e trufas, bolos caseiros, pizzas e esfirras, cozinheiro básico e técnicas de confeitaria. A carga horária varia de 12 a 120 horas, e todos os cursos são oferecidos de forma gratuita. As aulas serão ministradas no turno matutino e vespertino, pelo Senai, de forma on-line e presencial. Além dos cursos, o órgão também oferece outras oportunidades para as participantes, com palestras de empreendedorismo, inovação, atuação profissional e outros.

O projeto foi criado para acolher mulheres de situação vulnerável, mas é aberto para todas que desejam se formar para empreender nas áreas de gastronomia, moda e beleza. As interessadas podem se cadastrar pelo formulário geral de capacitação da SMDF.