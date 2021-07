Planetário adota horário exclusivo para pessoas em grupos de risco

CB Correio Braziliense

(crédito: Lucio Bernardo Jr/Agência Brasília))

Nesta sexta-feira (30/7), a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do DF publicou no Diário Oficial uma portaria que regulamenta o funcionamento do Planetário de Brasília. O local, que já havia retornado as atividades em maio, agora passa a ter horários específicos para idosos e pessoas em grupos de risco, caso haja demanda.



No entanto, apesar do novo horário exclusivo, as pessoas desses grupos também podem ir normalmente em outros horários disponíveis. De acordo com a publicação, “será opcional ao indivíduo de grupo de risco fazer uso de seu direito ao horário exclusivo”.



Devido à pandemia da covid-19, a retomada das atividades no Planetário só foi autorizada por conta de uma série de cuidados pré-estabelecidos. Servidores, terceirizados e visitantes dos salões expositivos ou de qualquer outra área do local terão entrada proibida caso a sua temperatura, aferida na entrada, seja superior a 37,8 Cº.



Se houver recusa na medição da temperatura, os servidores são orientados a fazer um registro no Livro de Ocorrência da entidade e a comunicar às autoridades sanitárias, e, se necessário, acionar a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).



Desde a reabertura do local, em julho, as poltronas são higienizadas com álcool 70% após cada sessão, e serão isoladas uma das outras com fita zebrada, para manter o distanciamento social exigido pelas normas sanitárias.



O planetário funciona de segunda a sábado, inclusive feriados, das 9h às 19h.