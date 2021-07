A inspiração que vem do mar

LS Liana Sabo

(crédito: Sarah Stedile/Divulgação)

Considerado um dos destinos de águas transparentes que mais tiveram crescimento expressivo nas vendas para brasileiros no último mês de junho, segundo a Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (Braztoa), Jericoacoara, no Ceará, inspira não só turistas, mas também empresários, artistas, chefs e muitos outros profissionais, que se socorrem de sua impressionante paisagem marítima com dunas e lagoas para criar.

É o caso do cearense Lucidio Carneiro, de 33 anos, sócio da rede Camarão Burger, que optou por desenvolver concomitantemente carreira solo ao reproduzir, aqui, numa lojinha do Bloco B da 402 Sul, a melhor lembrança que tem de sua terra: o sabor. Naturalmente, do mar, embora seja nascido em Sobral, distante quase 300 quilômetros do litoral. Com os pescados, juntou ingredientes da terra em uma combinação que virou tendência mundial, conhecida pela expressão surf n’turf.

A proposta tomou fôlego em 9 de julho, quando foram abertas as portas do Jijoca, nome da cidade vizinha à Jericoacoara, que batiza o novo estabelecimento de cardápio nordestino. “O nosso objetivo é que os clientes tenham uma experiência completa: ambiente aconchegante, bonito, com um som agradável e menu com uma explosão de sabores. Tudo para realçar os cinco sentidos do corpo”, explica Carneiro, que comandou pessoalmente a instalação da casa durante 156 dias de reforma. Ele queria oferecer 52 lugares, mas, devido à pandemia, dispõe de 30.

Arma de sedução

O restaurateur Lucidio Carneiro, que estreou na área de alimentação com um food truck de hambúrguer, encontrou no experiente chef brasiliense André Amorim, de 37 anos, um fiel intérprete da alquimia que mescla texturas e sabores provenientes da terra e do mar. O chef compreendeu muito bem o desejo do dono de ter um menu de qualidade, enxuto, criativo e com preço justo. Como o carro-chefe da casa: o tomahawk, magnífico corte de costela bovina marmorizado extraído da dianteira do boi, batizado com o nome do pequeno machado dos índios americanos que o usavam tanto como ferramenta quanto como arma.

No prato, a carne já vem desossada, acompanhada de lagostim, camarões, batata rústica e creme azedo. Serve duas pessoas por R$ 188,88. Aliás, todos os preços contem 88 centavos, em uma referência numérica a Jericoacoara, cujo DDD é justamente 88. O de Sobral, também. Por R$ 69,88, você se satisfaz com um salmão (crocante na pele) escoltado de arroz cremoso com leite de coco e uma pitada de dendê e delicioso molho de laranja. E por R$ 55,88, se deleita com filé-mignon de sol feito na casa, purê de macaxeira com queijo e manteiga de garrafa, paçoca de charque e vinagrete no azeite de ervas numa combinação típica do sertão.

Entradinhas também surpreendem o comensal, como o vinagrete de camarão, no qual os crustáceos são confitados no azeite de ervas e servidos com torradinhas, igualmente temperadas com ervas (R$ 31,88). Já o carpaccio de salmão vem com alcaparras fritas, molho da casa, picles de cebola roxa e pepino com gergelim, além das saborosas torradinhas que quase impedem o freguês de parar de comer.

Cena tropical

O restaurante de pegada cearense foi pensado nos mínimos detalhes para lembrar os trópicos. Azul e verde, as cores do mar, predominam na decoração a cargo de O Studio Habita, da arquiteta Fernanda Graneiro, que, no momento, projeta um hotel no Piauí. Na coquetelaria, além dos clássicos, há três drinques autorais: Jijoca Azul de gim, xarope da casa, licor de laranja, limão e água com gás (R$ 29,88); Fortal de abacaxi, rum de coco, alecrim e mel (R$ 32,88); e Ceará de gim, caju, maçã verde, limão siciliano, xarope de sabugueiro, canela e tônica (R$ 38,88).

Passado o período low profile, no qual o cardápio foi testado, a partir da próxima semana, Jijoca funciona no almoço de terça-feira a domingo, das 12:08 às 15h28. E no jantar, de terça a sábado, das 18h38h às 22h38. Reservas pelo telefone: 3548-9180 ou pelo instagram @jijocabr.