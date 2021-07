Acumulada, Mega sorteia hoje R$ 38 milhões

RM Rafaela Martins

Novamente acumulada, a Mega-Sena vai pagar R$ 38 milhões para quem acertar seis dezenas, hoje. O sorteio de número 2.395 será às 20h (horário de Brasília). A aposta mínima, de seis números, custa R$ 4,50, mas, quem quiser aumentar as chances pode escolher até 15 dezenas. Nesse caso, o valor da aposta ultrapassa R$ 22 mil. É possível realizar a “fezinha” até as 19h deste sábado, em casas lotéricas e pela internet. A transmissão do concurso ocorre ao vivo no canal da Caixa no YouTube, no site do Correio e na TV Brasília.

Moradores da capital do país chegaram perto no último sorteio: 88 jogadores acertaram quatro dezenas e faturaram, cada um, entre R$ 802,92 e R$ 4.817,52. Jogar na Mega é um costume para o servidor público Francisco Ivan Araújo, 49 anos. Ele conta com a sorte há quase 30 anos. “Jogo desde os 20. Meu sonho é ganhar dinheiro para quitar empréstimos e comprar a minha casa. Minha família toda joga, e quero muito me livrar dessas dívidas”, diz.

Em 2015, ele teve sorte. Ao viajar para Campos do Jordão (SP) com a esposa e o filho, lembrou de conferir o resultado da Mega, enquanto tomava vinho na sacada do hotel. Na ocasião, Ivan fez a quadra e faturou quase R$ 4 mil. “Apesar de jogar a bastante tempo, na época, eu não entendia muito. Como preenchi sete números, consegui ganhar todo esse dinheiro”, conta. Ivan também tem uma superstição. “Sempre vou nos mesmos números há 10 anos, e na mesma lotérica, de Samambaia”, afirma.

Como investir?

Na avaliação do economista Benito Salomão, é necessário que o ganhador procure um assessor de investimentos, pois nem todos possuem educação financeira para lidar com tanto dinheiro, principalmente se a pessoa ganhar sozinha. Desta forma, o profissional ajudaria a diversificar o padrão de aplicação. “É importante estabelecer alguns critérios: colocar uma parte em rendas fixas e outra parte em rendas variáveis. O ideal é procurar uma corretora de valores, um banco ou uma assessoria especializada para investir o dinheiro, com orientação de um profissional”, ressalta.

Outra dica do especialista é ter cuidado e cautela para lidar com o capital. “Procurar investimentos que estão dentro do fundo garantidor de crédito é seguro, pois, se houver algum problema, o fundo ressarcirá a pessoa em até R$ 250 mil. Buscar instituições sérias e com renome no mercado, tudo isso também é importante”, diz o economista.