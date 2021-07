Ibaneis: "Precisamos retomar a vida normal"

AM Ana Maria da Silva

Em uma manhã marcada por inaugurações de obras em Santa Maria, ontem, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), ressaltou que a expectativa para a volta às aulas é positiva. De acordo com o chefe do Executivo local, o retorno dos estudantes às escolas — previsto para quinta-feira — será uma fase de aprendizagem. “Estamos saindo de uma pandemia e precisamos retomar a vida normal. Sabemos da dificuldade de todos, mas o pior que poderíamos ter é continuar com essas crianças fora das escolas”, ressaltou.

Ibaneis comentou que todos os cuidados têm sido adotados para a retomada presencial. “A expectativa é muito positiva. Está tudo sendo feito com muito cuidado. Sabemos que podem acontecer alguns problemas pontuais, mas temos capacidade de coordenar todos eles”, declarou. O cronograma foi divulgado na última terça, pela secretária de Educação, Hélvia Paranaguá. As atividades retornarão de forma escalonada — primeiro, com estudantes da educação infantil — e com metade dos alunos em sala de aula. O restante continuará com as atividades remotas. A cada semana, o grupo será alternado.

No próximo dia 9, será o retorno dos alunos das séries iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano) e do 1º segmento da educação de jovens e adultos (EJA). Dia 16 de agosto, voltam os estudantes das séries finais do ensino fundamental (6º ao 9º ano), além do 2º e 3º segmentos do EJA. Os alunos do ensino médio e da educação profissional e tecnológica retornam dia 23. Por último, em 30 de agosto, há o retorno das Escolas de Natureza Especial, CILs, Centros de Ensino Especial e demais instituições da rede. De segunda a quarta-feira, haverá encontros pedagógicos, em que professores, gestores, coordenadores e auxiliares prepararam a recepção dos estudantes.

Sem restrições

Ainda durante a agenda, Ibaneis afirmou que não há previsão de implementar novas medidas restritivas para conter a circulação da variante Delta do novo coronavírus. Apesar disso, ele reforçou a necessidade da manutenção das medidas não farmacológicas. “A maioria das vacinas no mercado consegue combater essa nova cepa. O que nós precisamos é ampliar a vacinação e tomar todos os cuidados necessários. É uma nova cepa, é um vírus que nós sabemos que tem atingido muitas pessoas, muitas vidas e (que) tem deixado muitas pessoas com sequelas. Então, todo cuidado é pouco”, afirmou.

Além disso, o governador mencionou a situação dos hospitais de campanha e declarou que pretende ampliar o tempo de contrato com outras unidades de atendimento em saúde. “Conseguimos abrir três hospitais de campanha que têm a previsão de funcionar até o fim de setembro. Temos uma capacidade na rede pública (de saúde) bem ampliada e estamos em andamento com a renovação de contrato das empresas que cuidavam do hospital da polícia militar e de outros leitos”, completou.

Inaugurações

Na visita em Santa Maria, o chefe do Executivo local entregou novas obras. A primeira inauguração foi a do terminal rodoviário da região administrativa. A previsão é de que o novo espaço atenda pessoas que estudam ou trabalham em diversas localidades do DF e dependem do transporte público. Pelo local, passam 76 ônibus, aproximadamente, que fazem 434 viagens de segunda a sexta-feira, 324 aos sábados e 293 aos domingos.

O governador citou o peso da quantidade de votos que a cidade teve nas últimas eleições e disse que investirá R$ 130 milhões na região administrativa. Ibaneis também visitou o Parque Ecológico de Santa Maria para entregar a primeira etapa das obras no local, que recebeu equipamentos públicos. O investimento, da ordem de R$ 1 milhão, saiu do orçamento da Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap). Também esteve presente à solenidade o secretário de Meio Ambiente, Sarney Filho.

Por fim, o chefe do Palácio do Buriti reinaugurou a Biblioteca Pública Monteiro Lobato. O espaço fica na Área Especial EQ 215/315 e passou por demolições, impermeabilizações e revestimentos. “É outro espaço que faz com que jovens e crianças daqui possam se dedicar aos estudos e ao ensino”, ressaltou Ibaneis. Na quinta-feira, representantes da Biblioteca Nacional de Brasília se reuniram com integrantes da Administração Regional de Santa Maria e da Biblioteca Pública de Santa Maria, para doar o acervo bibliográfico do espaço — material que inclui uma coleção de cordéis.