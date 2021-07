Em 48 horas, DF registra, ao menos, dez novas mortes por covid-19

RD Ricardo Daehn

Mais 762 casos de covid-19 despontaram nos cômputos das últimas 24 horas - (crédito: Minervino Júnior/ CB/DA Press)

Num quadro de estabilidade, foram registradas, neste sábado (31/7), uma média móvel de casos de covid-19 da ordem de 677,43 (com alta de 18% na comparação com 14 dias atrás) e um indicador de mortes na faixa de 10,29 (com queda de 25%, quando considerado o mesmo período de análise). Num comparativo com a última sexta-feira (30/7), a média móvel de casos ficou similar (677), enquanto a média móvel de mortes foi idêntica.

Um acréscimo de 762 casos, em relação ao dia anterior, elevou o número de casos registrados no DF para 450.166, num quadro em que 96,3% do casos tiveram pacientes recuperados. Com uma taxa de transmissão em 0.99, o DF computou, até o mais recente boletim, 9.620 mortes (8.792 pessoas residentes

no DF). A mediana para a idade dos casos está em 39 anos, enquanto, no caso das mortes, passa a 67 anos. Os casos estão mais comuns entre mulheres (54,6%), enquanto o contingente de homens é mais representativo, na situação de morte (57,3%).

Dos 396 mil casos de covid-19, entre pessoas residentes no DF, chama a atenção o total próximo a 130 mil infectados em três regiões: Ceilândia, Plano Piloto e Taguatinga.

Mortes

Nas últimas 24 horas, ao menos três pessoas (dois, homens) morreram em decorrência de covid-19. Três dos casos estavam associados a comorbidades. Em dois casos, os residentes eram do do DF (Samambaia e Santa Maria). As mortes atngiram uma pessoa com idade entre 11 e 19 anos; outra, na na faixa dos 50 a 59 anos, e, em um caso, maior de 70 anos.

Neste sábado (31/7), foram notificados dez óbitos, entre os quais, os de sete homens. Sete casos ocorreram dia 30/7 (sexta-feira). Com idades entre 50 e 79 anos, seis pessoas morreram. Um dos óbitos ocorreu em pessoa acima de 80 anos. No conjunto de óbitos, nove pessoas residiam no DF. Nove mortos apresentavam comorbidades: cinco com cardiopatias e quatro apresentavam distúrbios metabólicos.