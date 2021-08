Dezoito notas falsas de R$ 200 foram apreendidas no Gama

CB Correio Braziliense

Um lote de 18 cédulas falsas de R$ 200 foi apreendido pelos militares - (crédito: PMDF/ Divulgação)

No início da noite deste sábado (31/7), policiais militares do Grupo Tático Operacional do 9º Batalhão prenderam dois homens acusados de passarem cédulas falsas no Gama. Depois de um homem anunciar a venda de um smartphone pela internet, houve um interessado que propôs finalizar o negócio no Setor Sul do Gama. No local, o comprador pagou o valor de R$ 600, levando o celular. Desconfiado, o vendedor avaliou as notas e verificou serem falsas.

Acionada a PMDF, equipes de policiais saíram à procura do falsário. O suspeito foi localizado. Com ele, foi apreendida outra nota de R$ 200, igualmente falsa. O homem apontou a origem das notas: teria recebido de um cliente.

O suposto cliente foi localizado e com ele mais 14 notas de R$ 200. Ao todo, com a operação foram apreendidos R$ 3.600 em notas falsas. Com a detenção, os dois homens foram levados à Superintendência da Polícia Federal, que se encarregou da ocorrência.