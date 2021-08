Eixo capital

CB Correio Braziliense

Futuro com Bolsonaro

Sondado por alguns partidos, principalmente pelo PSL-DF, até mesmo para concorrer ao Buriti em 2022, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, afirma que, no momento, está focado no trabalho. O resultado de sua gestão certamente vai definir seu destino político. A palavra final será de Jair Bolsonaro e, por isso, Anderson poderá nem mesmo ser candidato se o presidente considerar importante a continuidade do trabalho no ano eleitoral.

Apoio ao voto impresso

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, municiou o presidente Jair Bolsonaro com informações levantadas em eleições anteriores, especialmente em 2016, por peritos da Polícia Federal que indicam recomendações de fraude. Num dos trechos, os peritos recomendam votos impressos e afirmam: “Um meio físico de auditar a segurança desse brilhante projeto nacional que são os softwares do Sistema Eleitoral Brasileiro consiste em um fator que trará mais confiança da população neste processo e servirá como um meio mais seguro de auditoria do processo eletrônico de votação”. Segundo a avaliação da PF, não é possível auditar de forma satisfatória o processo entre a votação do eleitor e a contabilização do voto no boletim de urna.

Escola de Corrente

Embora sejam de gerações diferentes, o governador Ibaneis Rocha e a secretária de Educação, Hélvia Paranaguá, têm amizade há muitos anos. Vem de Corrente, no Piauí. Ibaneis estudou no Instituto Batista Correntino, dirigido pelo pai de Hélvia, Dr. Hélio Nogueira Paranaguá. Mas o governador disse que a nomeação teve outro motivo: “Mas o que contou mais na indicação dela foi a ligação com a secretaria e o conhecimento da estrutura”.

Medalha de ouro

Merece o lugar mais alto no pódio a atitude da skatista Rayssa Leal, 13 anos, medalha de prata em Tóquio. A fadinha descartou educadamente a festa de chegada em sua cidade natal, Imperatriz, no Maranhão, por conta da pandemia. Especialmente, em tempos da terceira onda.

Grupo Democracia Sem Fronteiras reproduz cena histórica

O Movimento Democracia Sem Fronteiras reproduziu uma cena emblemática que marcou, em 1989, a história da China na praça da Paz Celestial, quando um homem ficou diante de uma fila de tanques militares impedindo-os de avançar durante um desfile militar. A foto do homem em frente ao tanque inflável foi registrada na porta da embaixada da China, em Brasília, na última quinta-feira. De acordo com o presidente do movimento, Jorge Santos, a intenção é chamar atenção do mundo para os abusos recorrentes na China. Democracia sem Fronteiras se apresenta como “um movimento de pessoas engajadas no fortalecimento e na defesa do direito à democracia em todos os países do mundo”.

Campanha nas redes

A modelo brasiliense Karina Souza, atual Miss Plano Piloto, popular nas redes, criou o projeto “Quarentena Solidária”, que usa o Instagram para arrecadar cestas básicas a serem entregues nas regiões mais necessitadas do Distrito Federal. O perfil do projeto é o @quarentenasolidariabsb.

Mandou bem

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou que toda a população acima de 18 anos estará vacinada com a primeira dose contra covid-19 no estado até 16 de agosto. Todos os adolescentes a partir de 12 anos começam a se vacinar em seguida.

Mandou mal

A Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto publicou nas redes sociais homenagem ao Dia do Agricultor com imagens de um homem segurando uma espingarda em meio a uma plantação, numa alusão à política armamentista do presidente Jair Bolsonaro.

Enquanto isso…

Na sala de Justiça

O presidente Jair Bolsonaro vai nomear, em breve, dois ministros para o STJ. Estão abertas as vagas de Napoleão Nunes Maia e Néfi Cordeiro, que se aposentaram. São duas vagas da Justiça Federal. As regras para seleção das listas a serem encaminhadas à Presidência da República serão definidas em sessão marcada para 9 de agosto. Serão as primeiras nomeações de Bolsonaro na corte responsável pela jurisprudência do país. Até o fim do mandato, Bolsonaro poderá escolher mais um ministro: o substituto de Félix Fischer, que se aposenta compulsoriamente em agosto de 2022. Neste caso, o futuro ministro será oriundo do Ministério Público. As nomeações no STJ não são livres para a escolha pessoal do presidente. Passam por uma lista tríplice.



Só Papos

“Ditadores buscam dar golpes e fraudar eleições. Jair Bolsonaro quer justamente o oposto disso, por isso, trabalha pelo voto impresso auditável com contagem pública dos votos. Não há adjetivos para explicar o caráter de quem xinga o presidente de ditador”

Deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP)

“Estou rindo demais aqui com essa história de que a urna eletrônica é uma fraude e a prova é que muitas pessoas votaram numa pessoa e apareceu a foto de outra. Kkkkkk. O fraudador quis mostrar para o eleitor quem era o beneficiado com a fraude. Isso é que é transparência”

Marlon Reis, ex-juiz, um dos redatores da Lei da Ficha Limpa

Grupo de advogados lança movimento para debater o futuro da advocacia

Insatisfeitos com as gestões e disputas de poder da OAB/DF, um grupo de advogados resolveu lançar o movimento FALA ADV. À frente está o advogado Evandro Pertence, que se apresenta como pré-candidato à presidência da Ordem. “É preciso pensar fora da caixa. É preciso união e diálogo. Resgatar o protagonismo da Ordem e romper com esta lógica que tem compromisso com o atraso. É preciso arejar. Ouvir e dar espaço. E é assim que o movimento FALA ADV quer debater o futuro da OAB/DF”, diz o líder.

Nome do criador

A recém-criada universidade do Distrito Federal (UnDF) foi batizada com o nome do advogado e professor de direito Jorge Amaury por um motivo simbólico. Homenagear o jurista que trabalhou diretamente na elaboração do modelo e na concepção da instituição a pedido do governador Ibaneis Rocha, de quem era muito amigo. Os dois foram contemporâneos no conselho da OAB. Muito querido entre advogados, juízes e alunos, Jorge Amaury foi mais uma vítima da covid-19. Ele morreu quatro dias depois da aprovação pela Câmara Legislativa do projeto que instituiu a UnDF.

Contaminação na Câmara

A covid-19 continua atingindo deputados distritais numa grande proporção. Guarda Janio (Pros) assumiu há um mês o mandato de deputado distrital e está contaminado, em tratamento no hospital DF Star. Antes dele, Cláudio Abrantes (PDT), Daniel Donizet (PL), Delmasso (Republicanos), Eduardo Pedrosa (PTC), Hermeto (MDB), Iolando (PSC), Jaqueline Silva (PTB), Leandro Grass (Rede), Martins Machado (Republicanos), Reginaldo Veras (PDT), Fernando Fernandes (Pros) e Rafael Prudente (MDB) também tiveram covid. Ninguém teve a forma mais grave da doença.

Dois tiros

O veto do presidente Jair Bolsonaro ao projeto que facilita a vida de pacientes com câncer, por determinar que os planos de saúde arquem com a quimioterapia oral, beneficia essas operadoras de assistência privada. Mas, também, ajudam adversários do senador José Antônio Reguffe (Podemos-DF), por tirar do currículo do parlamentar de Brasília a autoria de uma lei que mexe com a vida de milhões de brasileiros.