Vacinação perto dos 25 anos

SS Samara Schwingel - Pedro Marra

A vacinação contra a covid-19 no Distrito Federal deve avançar nesta semana. O governador Ibaneis Rocha (MDB) informou ontem, que o Ministério da Saúde atendeu, oficialmente, o pedido de representantes locais e vai enviar 290 mil doses extras de vacinas contra a doença para a capital do país nos próximos dias. O anúncio foi feito pelo chefe do Palácio do Buriti, em uma solenidade no Núcleo Bandeirante. Com a nova remessa, Ibaneis espera baixar a vacinação para 25 anos nos próximos dias.

Por meio de um mandado de segurança protocolado em 22 de julho, o GDF acionou o Superior Tribunal de Justiça (STJ) para que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fosse obrigado a enviar à capital federal 292.055 doses extras de vacinas contra a covid-19. O Correio obteve o documento que detalha os envios de imunizantes feitos pela pasta federal e que não consideram a aplicação em moradores do Entorno. “O que se tem verificado é que a autoridade coatora tem feito projeções equivocadas frente a real necessidade da população do Distrito Federal”, diz o texto.

Em 13 de julho, o Ministério da Saúde confirmou ao governo do DF que atenderia o pedido de envio das doses extras.

Na manhã de ontem, o DF recebeu 159.120 unidades imunizantes, de um total de 208 mil, previstos para chegarem até a noite. Com o novo lote, será possível iniciar as aplicações no público com 30 anos ou mais, na terça-feira, como previsto pelo governo local. O quantitativo foi de vacinas da Pfizer, para a primeira dose. As 14h chegaram 59 mil doses da CoronaVac, que serão divididas para duas aplicações.

O atendimento para o público com mais de 30 anos começa na terça-feira e não precisará de agendamento. O anúncio partiu do governador, na sexta-feira. Neste fim de semana, a imunização é voltada para a aplicação de segundas doses.

Com a grande procura por vacinas durante a manhã de ontem, alguns pontos montados no centro de Brasília ficaram sem doses da CoronaVac. Segundo a Secretaria de Saúde, o desabastecimento ocorreu devido à alta procura concentrada na região.

Filas e sol forte

Por volta das 13h20 e sob um sol de 26°C, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), uma longa fila de carros formou-se entre os estacionamentos 12 e 13 do Parque da Cidade.

A psicóloga clínica Kamila Medina, 35 anos, recebeu a segunda dose da AstraZeneca. Para ela, que integra o grupo de profissionais da saúde, o plano de vacinação poderia ter sido mais rápido. “Estaria mais avançada, se tivessem iniciado uns seis meses antes, quando as doses foram liberadas e o governo federal não as comprou. Acredito que teria salvado muita gente”, opina.

Na expectativa de ser vacinada na terça-feira, a servidora pública Ludmila Medina, comenta a ansiedade para se imunizar. “É um momento de alívio, no sentido de que a pandemia mudou totalmente o comportamento da humanidade. Mas acredito que o plano de vacinação, tanto federal quanto estadual e distrital, poderia ser mais rápido, para salvar mais vidas”, comenta.

Gisele Lima, 47, moradora da Asa Sul, também comemorou a segunda dose do imunizante. A servidora pública migrou do trabalho remoto para o presencial em 2021. “Nos primeiros seis meses, fiquei no estilo remoto e estou no presencial desde o começo do ano. Essa segunda aplicação é uma esperança, porque é um princípio de retomada da nossa vida — não só a profissional — e de poder rever as pessoas próximas, ainda que com distanciamento”, diz.

A Secretaria de Saúde divulgou, na sexta-feira, os locais de vacinação contra a covid-19 neste fim de semana. No sábado, o atendimento ocorreu em 15 postos. Hoje, 11 pontos estão disponíveis para a população.

Em outro anúncio ontem, o Executivo local lembra que a aplicação da D2 para os imunizados com a vacina da Pfizer/BioNTech começa amanhã, como prevê o cartão de vacinação. A pasta reforça que ainda não fez antecipação da segunda dose da fabricante. A distribuição ocorrerá em 26 unidades de atendimento do DF.