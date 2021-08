CB Correio Braziliense

Cursos gratuitos

A União Brasileira de Educação Católica (UBEC) e a Universidade Católica de Brasília (UCB) estão com oportunidades abertas para 13 cursos livres, gratuitos e de curta duração. Os alunos podem ter contato com temas relevantes para a sociedade e a contemporaneidade, com emissão de certificado de extensão universitária. Os interessados poderão se inscrever no site ead.catolica.edu.br/esperancar.

Curso de Espanhol gratuito

O Instituto Federal de Brasília IFB, Campus Taguatinga, oferece 80 vagas gratuitas do curso de extensão de Língua Espanhola a distância pelo Google sala de aula. Os encontros são síncronos por meio do Google Meet. O formulário de inscrição e matrícula ficarão disponíveis a partir de amanhã até o dia 04 de agosto, às 17 horas. Para preenchê-lo basta acessar o link: encurtador.com.br/uFLXY ou o site: /www.ifb.edu.br/

Economia Colaborativa na Saúde

Acontece entre os dias 4 e 5 de agosto o 12º Seminário UNIDAS. Nesta edição o tema é Economia colaborativa na saúde. As inscrições estão abertas, são 100% gratuitas e ilimitadas para filiadas. Para o público externo, o custo da inscrição é de R$249,00. O seminário é em formato virtual e ao vivo, com novas interações e experiências, aliadas a muita tecnologia, conteúdo, relacionamento e network. A inscrição é pelo link http://12seminario.unidas.org.br/. Mais informações: seminario@unidas.org.br.

Minicursos gratuitos e presenciais

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Distrito Federal apresenta um novo projeto 100% gratuito: Bastidores — Capacitação cultural (1ª Edição). O projeto oferece sete minicursos distintos, com durações que variam de 4hs a 16hs. Os encontros presenciais acontecerão na Praça Central do Conic, entre os dias 3 e 15 de agosto, e seguirão todos os protocolos de segurança recomendados pela OMS. As vagas são limitadas e os interessados podem participar de todos os cursos ou dos que forem de interesse. As inscrições são feitas através do site: www.bastidoresbsb.com.br.

Saúde e internet

O curso gratuito de Saúde física e mental na internet apresenta um panorama dos principais problemas causados pela web nos dois campos. As aulas apresentam estratégias para lidar com problemas na prática. Informações: https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/.

Vagas para cursos gratuitos em diversas áreas

O Programa Senac de Gratuidade (PSG) está com vagas extras abertas até o dia 8 de agosto, ou até todas as oportunidades serem preenchidas. São 904 vagas gratuitas em diversos cursos de qualificação profissional, entre eles: gastronomia, beleza, saúde, turismo e muito mais. Do total de vagas, 390 são para o cadastro reserva. Para participar é necessário acessar o link: https://www.df.senac.br/inscricao-psg/.

Matemática básica

O professor Roberto Soares oferece curso de matemática básica com foco em concursos. O preparatório conta com apostila didática e aulas individuais online. Forma de pagamento a combinar. Valor: R $150. Informações pelo whatsApp: 9 9687-0441.

Oficinas comunitárias

Estudantes de graduação da UnB podem ministrar atividades culturais de forma on-line durante a pandemia por meio do projeto Oficinas comunitárias, que objetiva a integração da comunidade acadêmica durante esse período. Moda, literatura, artesanato, teatro, fotografia são algumas das muitas opções temáticas que o edital oferece. Os discentes selecionados poderão receber auxílio mensal durante o período de execução da atividade. Interessados podem se inscrever até hoje. Mais informações: docca.unb

Direito eleitoral

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) oferece curso gratuito de direito eleitoral, com carga horária de cinco horas. O estudante aprenderá os conceitos básicos mais relevantes nesse assunto, sem deixar de lado as recentes reformas legislativas que têm alterado o quadro normativo brasileiro. Informações: https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online.

Semana do Equilíbrio Emocional

Começou a Semana do equilíbrio emocional, com programação gratuita direcionada para pessoas que se preparam para concurso público. Liderado pela psicóloga clínica e neuropsicóloga Juliana Gebrim, primeira especialista brasileira a cuidar das emoções dos concurseiros, o evento terá debates sobre temas decisivos para se ter uma preparação emocional de qualidade durante os estudos para concursos públicos. O evento segue até amanhã. Inscrições gratuitas no site: https://www.grancursosonline.com.br/

Inclusão digital

O Instituto Federal de Brasília/Campus Ceilândia está com vagas para os cursos de extensão Informática básica para idosos na modalidade remota e Informática básica para idosos na modalidade a distância’’. Exige-se idade mínima de 60 anos, ensino fundamental incompleto, possuir conhecimentos na área de informática e possuir dispositivo móvel (celular ou tablet), com acesso à internet. As atividades não são presenciais e somam um total de quatro horas de aula semanais. A seleção para participar do curso será por meio de sorteio. As inscrições serão recebidas via formulário eletrônico hoje. Informações www.ifb.edu.br.

Exposição de arte

Acontece no Taguatinga Shopping a exposição inédita As pinturas mais valiosas do mundo. São 20 réplicas de obras famosas e em tamanhos reais, disponíveis gratuitamente para apreciação do público até 8 de agosto. Para deixar a experiência cultural ainda mais interessante, o Taguatinga Shopping criou um catálogo on-line da exposição, onde o público poderá conferir as obras de arte do evento e legendas que contam suas histórias. O horário da exposição é mesmo do shopping. O catálogo está disponível no site www.taguatingashopping.com.br

Simpósio Internacional de Segurança

A 4° edição do Simpósio Internacional de Segurança, realizado pela Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, acontecerá em Brasília entre os dias 30 de agosto e 2 de setembro. Haverá formato presencial e on-line. O evento presencial será realizado no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), seguindo as normas de segurança da OMS. O direcionamento para o evento on-line acontecerá dentro do próprio site do Simpósio simposioseguranca.com.br/.

Desligamentos programados de energia

GAMA

AE 03: Ball Corporation (antiga Rexam Beverage), das 08h40 às 13h.

Telefones úteis

Polícia Militar190

Polícia Civil197

Aeroporto Internacional3364-9000

SLU - Limpeza3213-0153

Caesb115

CEB - Plantão116

Corpo de Bombeiros193

Correios3003-0100

Defesa Civil3355-8199

Delegacia da Mulher3442-4301

Detran154

DF Trans156, opção 6

Doação de Órgãos3325-5055

Farmácias de Plantão132

GDF - Atendimento ao Cidadão156

Metrô - Atendimento ao Usuário3353-7373

Passaporte (DPF)3245-1288

Previsão do Tempo3344-0500

Procon - Defesa do Consumidor151

Programação de Filmes3481-0139

Pronto-Socorro (Ambulância)192

Receita Federal3412-4000

Rodoferroviária3363-2281

Autorização para vaga especial

Divtran I - Plano Piloto SAIN, Lote A, Bloco B, Ed. Sede - Detran/DF 12h e 14h às 18h

Divpol - Plano Piloto SAM, Bloco T, Depósito do Detran

Divtran II - Taguatinga QNL 30, Conjunto A, Lotes 2 a 6, Taguatinga Norte

Sertran I - Sobradinho Quadra 14 - ao lado do Colégio La Salle

Sertran II - Gama SAIN, Lote 3, Av. Contorno - Gama-DF

Isto é Brasília

Esperando a primavera

Nestes lados do Centro Oeste o frio afeta a vida dos mais diversos "cidadãos" da capital federal. Quando caem as temperaturas, a nossa costumeira coruja buraqueira recolhe-se a sua toca e fica menos ativa. Sorte temporária de quem caminha pelas áreas verdes!

Poste sua foto com a hashtag #istoebrasiliacb e ela pode ser publicada nesta coluna aos domingos - #istoebrasiliacb

Destaques

O Pescador e a Estrela

O Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) de Brasília apresenta o musical infantil O Pescador até 8 de agosto. O musical conta a história de um jovem pescador deficiente visual e sua jornada para resgatar o amor. A fim de ampliar o acesso do público à montagem, haverá uma sessão especial para pessoas surdas hoje. Com presença de intérprete de Libras, a sessão iniciará às 16h de forma presencial e on-line, através do canal do Banco do Brasil em www.youtube.com/c/bancodobrasil.

Gincana virtual

A partir de hoje, estudantes da rede pública de ensino poderão se inscrever para participar da edição 2021 da gincana Se Liga na Escola. Promovida pelo Sebrae no DF juntamente com a Secretaria de Estado de Educação, a iniciativa ocorrerá em ambiente virtual e agitará o cenário educacional brasiliense até o fim do mês de setembro. As inscrições para a gincana são gratuitas e podem ser realizadas por meio do site www.seliganaescola.com.br até o último dia das atividades, previsto para 27 de setembro. O encerramento da gincana será no dia 8 de outubro, com a divulgação dos resultados e a premiação das equipes vencedoras.

Grita geral

grita.df@dabr.com.br (cartas: SIG, Quadra 2, Lote 340 / CEP 70.610-901)



RIACHO FUNDO II

INSEGURANÇA

A recepcionista Antônia Rocha, 27 anos, moradora do Riacho Fundo II, entrou em contato com a coluna Grita Geral para reclamar da insegurança na QN 14. Segundo ela, nos últimos tempos para cá, a criminalidade tem aumentado nessa quadra da região administrativa. “Dias atrás um homem foi morto aqui próximo de casa, estou com muito medo de sair para passear e ir para o trabalho, devido aos crimes ocorrido nesses últimos dias”, disse Antônia.

A PMDF informou que o Riacho Fundo II tem recebido operações constantes a fim de fortalecer o policiamento na região e, com isso, inibir a prática criminosa. Já aconteceram duas grandes operações em que a Polícia Militar conseguiu retirar de circulação drogas e armas de fogo, além de apreender envolvidos em crimes. No entanto, os policiais depararam-se de forma rotineira com reincidentes. Ainda de acordo com a PMDF, o Riacho Fundo II possui o programa Rede de Vizinhos Protegidos em que a polícia acompanha os assuntos relativos à segurança das quadras. O contato é o 99969-2932.

TAGUATINGA

SEM ESPAÇO

A funcionária pública Edna Silva, 37 anos, moradora de Taguatinga, entrou em contato com a coluna Grita Geral para reclamar da falta de manutenção no Taguaparque e da segurança e limpeza da Praça do Relógio. Segundo ela, a filha não está conseguindo brincar nesses dois locais devido a falta de brinquedos, insegurança e a falta de higienização. “Não temos espaço adequado para crianças aqui no centro de Taguatinga. A Praça do Relógio está fora de cogitação pela sujeira, pessoas em situação de rua e a insegurança.”, reclamou ela.

A PMDF informa que no que se refere às pessoas em situação de rua só pode atuar em caso de flagrante de crime. Caso contrário, cabe à assistência social agir. Portanto, trata-se mais de um problema social do que policial. O centro de Taguatinga é uma das áreas mais policiadas, visto o grande fluxo de pessoas e de comércios no local.