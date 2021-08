Ibaneis vai encaminhar projeto do Cartão Gás à Câmara nesta segunda (2)

SS Samara Schwingel

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), vai encaminhar para a Câmara Legislativa do DF (CLDF), o projeto de criação do Cartão Gás nesta segunda-feira (2/8). Segundo ele, com a aprovação do auxílio, 70 mil famílias serão beneficiadas. Cada família terá direito a um botijão de gás a cada dois meses, enquanto a pandemia de covid-19 persistir.

Ao ser encaminhado para a CLDF, o projeto passará pela avaliação dos deputados distritais. Caso seja aprovado, volta às mãos do governador para sanção.

"A Câmara tem sido uma grande aliada do nosso governo e acredito que o presidente daquela Casa, Rafael Prudente, vai dar celeridade ao processo de aprovação do #CartãoGás", disse o chefe do Executivo local pelas redes sociais neste domingo (1º/8).

O benefício foi anunciado em julho deste ano durante homenagem realizada pela Federação do Comércio de Bens e Serviços do Distrito Federal (Fecomércio/DF) ao governador Ibaneis Rocha e ao secretário de Economia, André Clemente. O benefício será coordenado pela primeira dama do DF e secretária de Desenvolvimento Social, Mayara Noronha, em parceria com a Secretaria de Economia.