Manifestantes bolsonaristas ocupam Esplanada dos Ministérios em defesa do voto impresso

PM Pedro Marra

(crédito: Pedro Marra/CB/DA Press)

Manifestantes bolsonaristas fazem passeata, neste domingo (1º/8), no Eixo Monumental, para pedir a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 135/19 do Voto Impresso Auditável. A proposta está em discussão em comissão especial da Câmara dos Deputados para tratar do tema.

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o ato em Brasília está tranquilo, com a maioria das pessoas saindo da concentração em frente ao Congresso Nacional e indo em direção à Rodoviária do Plano Piloto. O movimento Nas Ruas, que organiza as manifestações, estima o ato em pelo menos 113 municípios do país.

A reportagem presenciou várias pessoas sem máscara ou com ela no queixo. Em cima do carro de som em frente ao Congresso, os protestantes criticaram as manifestações contra o governo federal e reforçaram a aprovação do voto impresso auditável na Câmara dos Deputados.

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) defende a PEC do Voto Impresso, que ficou perto de ser derrubada pouco antes de o Congresso entrar no recesso legislativo por duas semanas. Entretanto, a base do governo de Bolsonaro conseguiu adiar a votação a partir desta segunda-feira (2/8), na Câmara, com possibilidade de votação na quinta-feira (5/8).