Indicador do número de casos de covid-19 sobe 17% no DF

RD Ricardo Daehn

O Distrito Federal registrou mais uma morte neste domingo (1º/8) - (crédito: Minervino Junior/ CB DA Press)

Com os registros de domingo (1º/8) computados, o Distrito Federal acrescentou mais 699 casos de covid-19, em relação ao dia anterior, elevando para 450.865 o número de casos da doença. No quadro geral, 2,1% dos casos evoluíram para mortes, que chegaram a 9.630. A média móvel de mortes ficou em 10,43, neste domingo (1º/8), com queda de 27% na comparação com 14 dias atrás.

O indicador de casos teve alta de 17%, com o número estabelecido em 675,57. No painel de mortes computadas no DF, 829 casos incidiram em residentes de outros estados. Observado o número de casos, os residentes em outros estados mais numerosos vieram de Minas Gerais, Amazonas e Bahia.

Em número de residentes do DF, a covid-19 matou 8.801 pessoas e foi disseminada entre 396.870. Em números absolutos, os casos têm se concentrado entre pessoas com faixas etárias variáveis entre 30 e 49 anos. Em número de mortes, o quadro de pandemia matou 1498 moradores de Ceilândia, 934 de Taguatinga, 728 de Samambaia e 647 residentes no Plano Piloto.

Mortes

Com a taxa de transmissão em 0,99, a covid-19 avançou, no registro de mais 10 mortes notificadas neste domingo (1º/8). Quatro delas ocorreram no dia 31 de julho, e, entre os dias 21 e 29 de julho, mais cinco óbitos foram agregados às estatísticas do período.

Entre os casos notificados, um caso de morte foi registrado no domingo (1º/8). Das 10 novas mortes confirmadas, nove foram de homens, número idêntico ao dos residentes no DF. Comorbidades foram identificadas em oito casos.



Entre as novas mortes computadas, três foram de moradores da Ceilândia, e duas de Planaltina. Quanto ao perfil etário, quatro tinham entre 40 e 49 anos; três entre 70 e 79 anos e apenas um, acima de 80 anos.