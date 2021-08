Agendamento de vacina para pessoas com comorbidades termina às 24h

CB Correio Braziliense

Mil vagas foram reservadas para agendamento de pessoas com comorbidades - (crédito: Marcelo Ferreira/ CB DA Press)

O prazo de agendamento para as pessoas com comorbidades receberem a vacina contra a covid-19 termina à meia-noite. Restam 365 vagas, entre as 1.000 reservadas pela Secretaria de Saúde para este grupo. O agendamento pode ser feito em site.

Com faixa etária entre 18 e 59 anos, 331 pessoas com comorbidades agendaram para este domingo (1º/8) a dose disponibilizada. Para segunda-feira (2/8) são esperadas 297 interessados, e que já foram cadastrados.

Num levantamento iniciado em maio, houve, por enquanto, no Distrito Federal, o registro de agendamento para 222.365 pessoas com comorbidades.

(Com informações da Secretaria de Saúde do Distrito Federal)