Mutirão atingiu meta de 13,2 mil aplicações de segunda dose

Uma nova frente de vacinações será aberta nesta segunda (2/8) - (crédito: Minervino Junior/ CB DA Press)

Organizado pela Secretaria de Saúde um mutirão de vacinação, neste fim de semana, apostou na aplicação da segunda dose contra a covid-19. Com 15 pontos destacados no sábado (31/7) e 11, no domingo (1º/8), foram aplicadas 13.288 doses (na soma das segundas doses e doses únicas). Até o memento, o Distrito Federal tem 26% da população acima de 18 anos imunizada contra a Covid-19.

No cô,puto das vacinações, 538.876 pessoas já receberam a segunda dose de vacina (CoronaVac ou Astrazeneca) e 52.344 foram atingidas pela dose única (da Janssen). O fim de semana demandou a manipulação de mais de 70 mil doses em distribuição pela Rede de Frio Central. Na iniciativa, houve antecipação de doses para quem recebeu imunizantes da AstraZeneca e da CoronaVac.

A partir desta segunda-feira (2/8), começa a imunização das pessoas que receberam a primeira dose de vacina da Pfizer, respeitada a data prevista no cartão de vacinação (com intervalos de de até 90 dias entre as doses). Uma nova frente (sem agendamento) será destinada a gestantes e puérperas. Acompanhe abaixo as perspectivas de vacinação.

Quadro disponibilizado pela Secretaria de Saúde (foto: Internet/ Reprodução)

Quadro do GDF (foto: Internet/ Reprodução)



(Com informações da Secretaria de Saúde do DF)