Estabelecimento do Mercado Central de Brasília está cada vez mais próximo

Definida para as 9h, uma audiência pública estabelecerá avanços na criação do Mercado Central de Brasília. Um possível ajuste com Parceria Público-Privada delineará os próximos passos do GDF. Opiniões vindas da sociedade podem ter acolhimento na formatação de futuro edital relacionado ao Mercado Central da capital.

As Centrais de Abastecimento do Distrito Federal (Ceasa-DF) devem comportar o futuro mercado. Uma licitação está em andamento e deve acolher propostas para o empreendimento a, inicialmente, ser explorado por 35 anos. Associado ao impulsionamento de trabalho e lazer, o Mercado Central de Brasília promete absorver alguns moldes do Mercadão de São Paulo.