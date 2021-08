Agências do trabalhador oferecem 335 vagas nesta segunda-feira

CB Correio Braziliense

(crédito: Ana Rayssa/CB/D.A Press)

As agências do Trabalhador do Distrito Federal estão disponibilizando 335 vagas de empregos nesta segunda-feira (2/7). As remunerações variam de R$1,2 mil a R$ 2 mil, mais benefícios, para diversas categorias trabalhistas.

Nas agências, há três oportunidades para pessoas que saibam tratar peixes, sendo duas para peixeiro e uma para quem limpa pescados. Os salários são de R$ 1.355 e R$ 1.188, mais benefícios.

Para açougueiro, são 33 vagas, com salários entre R$ 1,2 mil e R$ 2 mil, mais benefícios. Todos esses postos exigem apenas o ensino fundamental. A maioria também exige experiência.

No setor alimentício, 32 oportunidades contemplam confeiteiro, auxiliar de confeitaria, cozinheiro, auxiliar de cozinha, churrasqueiros, encarregados de padaria e padeiros, pizzaiolo, saladeiro e sushiman. As remunerações variam entre R$ 1,1 mil e R$ 2 mil, mais benefícios. A maioria delas exige do trabalhador apenas o nível médio.

Outras vagas

Estão disponíveis nas agências cinco vagas para educação, para profissionais de artes plásticas, informática, pedagogia e línguas estrangeiras modernas. As remunerações podem ser pagas por hora, no valor de R$ 20; por dia, no valor de R$ 37,50; ou mensalmente, nos valores de R$ 2.010 e R$ 2.356,23, mais benefícios.

E para se candidatar?



As Agências do Trabalhador fazem atendimento presencial de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. As vagas de emprego podem também ser acessadas pelo aplicativo do Sine Fácil.



A Secretaria do Trabalho disponibiliza um número de telefone para atendimento em caso de dúvidas referentes a qualquer um dos serviços prestados pela pasta: (61) 99209 - 1135.



* Com informações da Agência Brasília