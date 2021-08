CB Correio Braziliense

A União Brasileira de Educação Católica (Ubec) e a Universidade Católica de Brasília (UCB) estão com oportunidades abertas para 13 cursos livres, gratuitos e de curta duração. Os alunos podem ter contato com temas relevantes para a sociedade e a contemporaneidade, com emissão de certificado de extensão universitária. Os interessados poderão se inscrever no site ead.catolica.edu.br/esperancar.

Espanhol

O Instituto Federal de Brasília (IFB), câmpus Taguatinga, oferta 80 vagas gratuitas do curso de extensão de língua espanhola a distância, pelo Google Sala de Aula e com encontros síncronos por meio do Google Meet. O formulário de inscrição/matrícula fica disponível até o dia 4 de agosto, às 17h. Para preenchê-lo, basta acessar o link: encurtador.com.br/uFLXY.

Economia colaborativa

Acontece entre os dias 4 e 5 de agosto o 12º Seminário Unidas. O tema desta edição é Economia Colaborativa na Saúde. As inscrições estão abertas e são 100% gratuitas e ilimitadas para filiadas. Para o público externo, o custo da inscrição é de R$ 249. O seminário é em formato virtual e ao vivo, com novas interações e experiências, aliadas a muita tecnologia, conteúdo, relacionamento e network. A inscrição é pelo link http://12seminario. unidas. org.br/. Mais informações: seminario@unidas.org.br.

Minicursos

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Distrito Federal apresenta um novo projeto 100% gratuito: Bastidores — Capacitação Cultural [1ª Edição]. O projeto oferece sete minicursos distintos, com durações que variam entre 4h e 16h. Os encontros presenciais serão na Praça Central do Conic, entre os dias 3 e 15 de agosto, e seguirão todos os protocolos de segurança recomendados pela OMS. As vagas são limitadas e os/as interessados/as podem participar de todos os cursos ou dos que forem de interesse. Inscrições pelo site: www.bastidoresbsb.com.br.

Saúde e internet

O curso gratuito de Saúde Física e Mental na Internet apresenta um panorama dos principais problemas causados pela rede nos dois campos. As aulas apresentam estratégias para lidar com problemas na prática. Informações: bit.ly/3cE8UjJ.

Diversas áreas

O Programa Senac de Gratuidade (PSG) está com vagas extras abertas até o dia 8 de agosto, ou até todas as oportunidades serem preenchidas. São 904 vagas gratuitas em diversos cursos de qualificação profissional, entre eles: gastronomia, beleza, saúde, turismo e muito mais. Do total de vagas, 390 são para o cadastro reserva. Para participar, é necessário acessar o link: https://www.df.senac.br/inscricao-psg/.

Matemática básica

O professor Roberto Soares oferece curso de matemática básica com foco em concursos. O preparatório conta com apostila didática e aulas individuais on-line. Forma de pagamento a combinar. Valor: R$ 150. WhatsApp: 9 9687-0441.

Direito eleitoral

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) oferece curso gratuito de direito eleitoral, com carga horária de cinco horas. O estudante aprenderá os conceitos básicos mais relevantes nesse assunto, sem deixar de lado as recentes reformas legislativas que têm alterado o quadro normativo brasileiro. Informações: bit.ly/37033BB.

Democracia

A Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais (Anafe) promoverá entre 9 e 13 de agosto o seminário “As instituições jurídicas e a defesa da democracia”, com o objetivo de debater questões cruciais à afirmação e consolidação do regime democrático no país. O evento contará com palestras de advogados públicos e privados, juízes, incluindo ministros e ex-ministro do STF, ex-ministro da Justiça, membros do Ministério Público, defensores públicos e juristas sobre o funcionamento das instituições jurídicas, seu papel na defesa e promoção das políticas públicas e dos arranjos democráticos. A transmissão ocorrerá pelo canal da TV Anafe no YouTube: www.youtube.com/ tvanafe. A programação é gratuita e, ao final do evento, os participantes receberão certificado de presença.

Gincana virtual

A partir de hoje, estudantes da rede pública de ensino do Distrito Federal poderão se inscrever para participar da edição 2021 da gincana “Se Liga na Escola”. Promovida pelo Sebrae no DF, com a Secretaria de Estado de Educação, a iniciativa ocorrerá em ambiente virtual e agitará o cenário educacional brasiliense até o fim do mês de setembro. As inscrições para a gincana são gratuitas e podem ser realizadas em www.seliganaescola.com.br até o último dia das atividades, previsto para 27 de setembro. O encerramento da gincana será no dia 8 de outubro, com a divulgação dos resultados e a premiação das equipes vencedoras.

Exposição de arte

Acontece até o dia 8 de agosto, no Taguatinga Shopping, a exposição inédita As pinturas mais valiosas do mundo. São 20 réplicas de obras famosas e em tamanhos reais. Para deixar a experiência cultural ainda mais interessante, o Taguatinga Shopping criou um catálogo on-line da exposição, onde o público poderá conferir as obras de arte do evento e legendas que contam suas histórias. O horário de funcionamento é o mesmo do shopping: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 20h. O catálogo está disponível no site www. tagua tingashopping.com.br.

Simpósio de Segurança

A 4° edição do Simpósio Internacional de Segurança, realizado pela Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, acontecerá em Brasília entre os dias 30 de agosto e 2 de setembro. Haverá formato presencial e on-line. O evento presencial será realizado no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), seguindo as normas de segurança da OMS. O direcionamento para o evento on-line acontecerá dentro do próprio site do Simpósio (simposioseguranca.com.br/).

Desligamentos programados de energia

PLANALTINA

Núcleo Rural Pipiripau: Chácaras 16, 17, 19, 20, 23, 24, 26, de 28 a 33, 35, 36, 37, 39, 41, 42, de 44 a 51, de 62 a 68, Posto de Saúde, Posto Policial, Emater, das 8h40 às 14h30.

VICENTE PIRES

Colônia Agrícola Vicente Pires: Chácaras 112, 129, 199, 200, 235, 275, 307, 308, 319, 321, das 8h40 às 16h30.

SAMAMBAIA

QR 412: Conjunto F (comercial), Conjuntos 20 e 21 (residenciais), das 8h40 às 13h30.

PLANO PILOTO

Palácio do Jaburu, das 14h às 17h.

Parque Educador

O Instituto Brasília Ambiental (IFB) está com as inscrições para o projeto “Parque Educador Virtual — 2º Ciclo 2021”, desenvolvido pela Unidade de Educação Ambiental da autarquia, em parceria com as secretarias de Educação (SEE-DF) e de Meio Ambiente (Sema) do Distrito Federal. As escolas da rede pública de ensino terão até o dia 20 de agosto para realizar cadastro no site do instituto: http://www.ibram.df.gov.br/inscricoesparqueeducador/.



Atendimento odontológico

O Núcleo de Excelência e Pós-graduação em Odontologia da Escola de Saúde Unyleya — iOdonto está com vagas abertas para diversos procedimentos e tratamentos em pacientes voluntários. Os dentistas em especialização da Unyleya vão realizar intervenções como bichectomia, implante, extração de siso, cirurgia de gengiva entre outros. Os voluntários passarão por uma triagem na qual os profissionais avaliam qual procedimento é necessário. Com avaliação gratuita, o paciente paga apenas o preço de custo do material utilizado no procedimento. Para se inscrever, basta preencher o formulário https://forms.gle/vuDn3DjRYwquJ21x6 ou entrar em contato pelo WhatsApp 9 9254-9300.

Grita Geral

grita.df@dabr.com.br (cartas: SIG, Quadra 2, Lote 340 / CEP 70.610-901)



ÁGUAS CLARAS

FALTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

A recepcionista Cristina Souza, 28 anos, moradora de Águas Claras, entrou em contato com a coluna Grita Geral para reclamar a respeito da falta de iluminação na cidade. Segundo Cristina, na ADE, conjunto 6, existem alguns postes com as lâmpadas estragadas, e ela se sente insegura ao passar pelo local à noite. “Eu quero muito que a CEB visite a minha rua, pois alguns postes encontram-se sem iluminação, e isso está se tornando perigoso. Nós, moradores, nos sentimos acuados com a pouca iluminação. O medo só aumenta com o número de assaltos”, disse Cristina.

A CEB respondeu que encaminhou uma equipe de manutenção para atuar no local mencionado. A empresa lembrou à população de que problemas na iluminação pública devem ser relatados pelo canal de atendimento temporário Central 116, opção 5.

HOSPITAL VETERINÁRIO PÚBLICO

FALTA DE ATENDIMENTO NOTURNO

A técnica de enfermagem Juliana Alves Ribeiro, 47 anos, moradora de Taguatinga, entrou em contato com a coluna Grita Geral para reclamar da falta de atendimento noturno no Hospital Veterinário Público do Distrito Federal. “Eu queria a expansão do horário de funcionamento e também a contratação de auxiliares de veterinário para cuidados mais específicos dos bichos”, relatou Juliana.

O Instituto Brasília Ambiental informa que recentemente o Hospital Veterinário Público (Hvep) ampliou o número de atendimentos por dia (100 senhas), de serviços (inclusão da ortopedia) e implementou o agendamento eletrônico para consultas. A meta é continuar com a melhoria contínua dos atendimentos ainda em 2021. A atual parceria não prevê esse tipo de atendimento, e, no momento, é necessário priorizar a destinação de recursos para reduzir as filas e atender à grande demanda existente no período diurno das especialidades identificadas como prioritárias. Oportunamente, a depender de futuros estudos sobre a existência de demanda por atendimento 24h e da própria disponibilidade de recursos financeiros (já que é uma operação onerosa), será avaliada a possibilidade de implementação do serviço.