GDF abre edital para prestação de serviços em quatro restaurantes comunitários

(crédito: Tony Winston/Agencia Brasilia)

A Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (Sedes) abriu, nesta segunda-feira (2/8), edital para contratação de empresa especializada para prestação de serviços em quatro restaurantes comunitários do DF. O certame será decidido de acordo com o menor preço oferecido. Para participar, é preciso se cadastrar no sistema eletrônico da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI), do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

As unidades contempladas no edital são Ceilândia, Estrutural, São Sebastião e Sol Nascente, e os participantes poderão enviar as propostas até as 10h de 12 de agosto. A empresa selecionada deverá prover os serviços de alimentação e nutrição, com preparo, fornecimento e distribuição de café da manhã e almoço. Atualmente, esses restaurantes funcionam somente para o almoço. As refeições deverão ser nutricional e caloricamente balanceadas.

O contrato com a Sedes terá vigência de 12 meses, a contar da assinatura do acordo. A pasta estima que o preço total para execução do serviço durante todo o período seja de R$ 26.818.272. O almoço em cada unidade custa R$ 10,59, enquanto que o cafe da manhã tem valor de R$ 3,60.

O restaurante comunitário de Ceilândia serve 2,7 mil almoços e 540 cafés da manhã por dia. As unidades da Estrutural e do Sol Nascente oferecem 1,6 mil almoços e 320 cafés da manhã cada diariamente. Em São Sebastião, são servidas 1,7 mil refeições no almoço e 340 pela manhã.

Unidades

O Distrito Federal tem 14 restaurantes comunitários, que oferecem as refeições ao custo de R$ 1 para a comunidade. Porém, as pessoas em situação de rua cadastradas pela equipe de abordagem social da Sedes têm direito a refeições gratuitas enquanto durar a pandemia da covid-19.

Todos os restaurantes comunitários funcionam para o almoço, de segunda a sábado, das 11h às 14h. Nas unidades que atualmente servem café da manhã, o funcionamento acontece nos mesmos dias, das 7h às 8h30, no Paranoá, e entre 6h30 e 8h30, em Brazlândia.