Capital S/A

Aplicativos de transporte na berlinda

O aumento dos combustíveis acentuou um problema que vem crescendo para usuários e motoristas parceiros de aplicativos de transporte. Aumentou o número de reclamações de clientes das plataformas como Uber, 99, entre outras, em relação ao tempo de espera longo para embarque numa viagem. Isso ocorre pela série de cancelamentos que os motoristas fazem em busca de uma trajetória mais lucrativa. Eles alegam que a taxa cobrada pelas empresas está alta e que certas viagens causam prejuízos, que não são suficientes nem para cobrir o custo do combustível.



Alta demanda com a vacinação

A Uber aponta que, na pandemia, pessoas que antes não usavam no dia a dia agora estão optando pelo app por acharem o meio mais seguro. “Esse contexto de alta demanda por viagens vem se acentuando nas últimas semanas, conforme o avanço da campanha de vacinação e a reabertura progressiva de atividades comerciais. Nesse sentido, os usuários estão tendo de esperar mais tempo por uma viagem porque, especialmente nos horários de pico, há mais chamados do que parceiros dispostos a realizar viagens. A demanda elevada significa que a Uber está tocando sem parar para os parceiros, situação em que eles relatam se sentirem mais confortáveis para recusar viagens, pois sabem que virão outros chamados na sequência, possivelmente com ganhos maiores”, explicou a empresa em nota à coluna.



Mais ganhos

A Uber afirma que os ganhos dos motoristas parceiros têm sido os maiores desde o início do ano. Em Brasília, por exemplo, os que dirigiram por volta de 40 horas ganharam, em média, de R$ 1.100 a R$ 1.200 por semana. “Em um mês, significa que os motoristas estão com média de ganhos superior aos rendimentos mensais de várias atividades no país, como fisioterapeutas, intérpretes, marceneiros ou corretores de seguros”, aponta em nota.



Preço dinâmico

O preço dinâmico é um recurso útil porque, por um lado, faz alguns usuários adiarem as suas viagens à espera de um preço menor e, por outro, incentiva que mais motoristas se desloquem para atender uma determinada região. O preço dinâmico é temporário e, por isso, a dica para os usuários é esperar alguns minutos antes de voltar a verificar o novo valor da viagem no app, porque ele é atualizado constantemente.



99 oferece desconto em postos

Para garantir maior eficiência na rotina dos motoristas parceiros e, consequentemente redução de custos variáveis, a 99 garante, por meio do Somos99 — programa de incentivo da companhia — um desconto de 10% nos abastecimentos em postos da rede Shell cujo pagamento seja feito via Cartão99 e por meio do app ShellBox. O benefício funciona nos sete dias da semana e é válido para etanol ou gasolina. Sobre o preço praticado, a 99 informou à coluna que o valor é definido a partir de uma equação que envolve demanda e oferta, mas a companhia tem o compromisso em ajudar a democratizar o acesso das pessoas às cidades, com preços mais acessíveis. Do lado dos parceiros, o valor repassado considera a distância percorrida e o tempo de deslocamento.



Mais segurança e mobilidade para o SIA

A Câmara de Dirigentes Lojistas do Distrito Federal (CDL/DF), em parceria com a Administração Regional do SIA, promoverá em 4 e 12 de agosto encontros on-line com os empresários da região. O objetivo é construir, em conjunto, um Plano de Ação, Segurança e Crescimento do SIA. Os empreendedores terão a oportunidade de apresentar suas demandas, além de receberem informações sobre as ações em curso.



Maior PIB

“A região reúne o maior PIB de Brasília, e os empresários precisam de segurança. Engloba tanto o SIA, como o setor terminal rodoviário de carga, a Cidade do Automóvel e o SOF Norte. Então, é uma área muito grande com muita coisa para melhorar em infraestrutura”, diz o presidente da CDL, Wagner da Silveira.



Sindiatacadista DF celebra 20 anos



A entidade, que representa 400 empresas do comércio atacadista, celebra um crescimento de 12,5% e um faturamento total de R$ 6,5 bi no último ano. Das 136 empresas que foram elencadas no Ranking ABAD, 63 são do Distrito Federal, o que aponta a maior participação da nossa região dentro do segmento no país. Com esse saldo positivo, o Sindiatacadista vai marcar seus 20 anos da entidade, em 19 de agosto. Dois eventos estão sendo programados: uma solenidade na Câmara Legislativa e um jantar comemorativo, que seguirá os protocolos de higienização contra o coronavírus.



“Levando em consideração as dificuldades enfrentadas nos dois últimos anos, por conta da pandemia, a comemoração se torna ainda mais especial. Seguimos firmes para gerar o crescimento econômico da nossa região. Sabemos que o nosso setor contribui significativamente para a geração de empregos diretos e indiretos”

Lysipo Gomide,

presidente do sindicato