170 mil doses para adultos de 30 anos ou mais

E » EDIS HENRIQUE PERES

O Distrito Federal separou 170 mil doses de vacinas contra a covid-19 para pessoas com 30 anos ou mais. A imunização desse público começa hoje, às 8h e às 9h — nos pontos drive-thru —, em 79 postos de atendimento (leia no quadro ao lado). Até lá, o Executivo local aguarda a chegada de mais 292 mil , destinadas à ampliação da campanha para pessoas a partir dos 25 anos. No entanto, a confirmação do início das aplicações dependerá da aterrissagem do avião com os frascos em solo brasiliense. Amanhã, a partir das 14h, a Secretaria de Saúde abrirá o agendamento para 3 mil pessoas de 12 a 17 anos com síndrome de Down ou autismo.

Em coletiva ontem, no Palácio do Buriti, o secretário da Casa Civil do DF, Gustavo Rocha, afirmou que os dois novos públicos — pessoas com mais de 30 anos, crianças e adolescentes com autismo ou Down — devem ser vacinados até sexta-feira. A SES-DF disponibilizou a lista de pontos onde haverá aplicação do reforço, com as respectivas marcas disponíveis nesses locais, para que a população possa encontrar a vacina que recebeu no atendimento anterior. “Divulgamos não porque as pessoas estavam escolhendo, mas porque elas precisam se imunizar com a dose do mesmo laboratório da primeira aplicação”, afirmou o chefe da pasta.

No caso dos autistas e das pessoas com síndrome de Down, a proposta do agendamento visa diminuir a chance de estresse desse público. “Vamos reduzir a demora na fila e facilitar a imunização. Para os pacientes com Down, não será necessário apresentar relatório que comprove a doença, basta fazer o agendamento e ir ao posto. No caso dos autistas, se o adolescente tiver sido atendido na rede pública (de saúde) nos últimos 12 meses, o cadastro (dela) estará disponível no sistema. Caso não tenha nenhuma consulta nesse período, é preciso apresentar documento que comprove a condição”, destacou Gustavo Rocha.

Sem retorno

Apesar do avanço no ritmo de imunização do DF, há desafios, pois mais da metade da população ainda não recebeu a primeira dose, e apenas 19% tomou a segunda ou a dose única (leia mais na página 17). Além disso, cerca de 18,1 mil pessoas que deveriam receber o reforço no mês passado não voltaram aos pontos de atendimento, segundo dados da SES-DF. Integrantes da pasta acreditam que parte desse público pode ter recebido a segunda dose em outra unidade da Federação ou estava doente na data prevista. Vale lembrar que apenas um esquema vacinal completo oferece proteção contra a covid-19.

Na categoria dos profissionais de educação e entre pessoas com comorbidades, o problema se repete: entre o primeiro grupo, 1.120 pessoas não haviam tomado nem uma dose até o último fim de semana, de um total de 1,9 mil previstos na repescagem; para a parcela com alguma condição de saúde, a SES-DF destinou mais 1 mil vacinas, mas só 360 pacientes agendaram, e, desses, 309 procuraram algum ponto de atendimento.

Se, por um lado, alguns não buscam o reforço da vacina, outros vão atrás de uma terceira aplicação. Em face disso, o infectologista Werciley Júnior alerta que é preciso respeitar a orientação de aplicação prevista para cada imunizante. “É preciso desmistificar a questão de uma possível terceira dose, pois, até o momento, não há indicação formal sobre a necessidade dela. Ao mesmo tempo, também devemos ressaltar que as pessoas devem tomar as duas doses — exceto no caso da Janssen —, porque, só assim, o ciclo de proteção estará completo”, reforça o médico.

Flexibilização

Enquanto os desafios permanecem, e a variante Delta circula, o governador Ibaneis Rocha (MDB) assinará um decreto, a ser publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) de hoje, para flexibilizar mais atividades. O documento permitirá a realização de eventos gastronômicos e cívicos, além de feiras e exposições culturais. Missas, cultos e demais ritos religiosos continuarão liberados, e o distanciamento mínimo entre os participantes diminuiu de 1,5 para 1 metro. Shows continuam proibidos.

Em relação aos eventos esportivos profissionais com público em estádios, o teste RT-PCR continua obrigatório. No entanto, o prazo máximo de realização do exame mudou de dois para três dias de antecedência. Além disso, pessoas com menos de 18 e gestantes — antes proibidos de participar — estão liberados, desde que apresentem laudo negativo para covid-19 ou comprovação de vacinação contra a doença com duas doses. Outra norma que sairá no decreto prevê o aumento da capacidade máxima de espectadores: de 25%, subirá para 30%.

Quantia subestimada

Em 22 de julho, o Governo do Distrito Federal (GDF) acionou o Superior Tribunal de Justiça (STJ) para pedir o envio de 292.055 doses a mais de vacinas contra a covid-19 para a capital do país. O governo local defendeu que o Ministério da Saúde enviou, em diversas ocasiões, um número subestimando de imunizantes e desconsiderou o atendimento a moradores do Entorno. Em relação às categorias profissionais, a pasta repassou remessas em menor quantidade do que o previsto. No sábado, o governador Ibaneis Rocha (MDB) anunciou que, sem decisão da Corte, o ministério acatou o pedido e liberará a quantidade em etapas.