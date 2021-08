Monitoramento da Delta

CB Correio Braziliense

Em coletiva de imprensa ontem, o chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha, explicou que o Distrito Federal tem 57 casos confirmados de infectados pela variante Delta — identificada primeiro na Índia. Outros 109 casos estão sob investigação. Até ontem, quatro pessoas haviam morrido devido à infecção pela cepa. Um dos pacientes que não resistiu à doença era uma estava internado no Hospital da Criança de Brasília José de Alencar (HCB).

O secretário de Saúde, Osnei Okumoto, afirmou que o grande número de casos da variante por grupo de 100 mil habitantes na capital federal se deve à “rapidez” da liberação dos resultados de sequenciamentos feitos no DF. “Como tivemos a iniciativa de diminuir o tempo dos exames (que eram feitos) a cada 15 dias para menos de sete, conseguimos identificar o vírus mais rápido, diferentemente de outras unidades da Federação, que enviam (os exames) para laboratórios de outras regiões”, declarou.

Osnei destacou, também, que a pasta pretende instalar um equipamento de maior capacidade, para monitorar o avanço das variantes com mais precisão. Devido a esse contágio por novas cepas, o infectologista Hemerson Luz destaca que é fundamental imunizar a população de maneira célere. “Assim, conseguiremos deter a progressão da Delta, que tem a característica de enganar o sistema imunológico de pessoas que receberam apenas uma dose ou pessoas que tiveram a covid-19, mas não foram vacinadas”, comenta. “Além disso, os jovens costumam ter quadros mais leves da doença, mas são disseminadores do vírus. Por isso, a importância de eles também serem imunizados, para impedir a circulação da covid-19, pois, quanto mais ela circula, maior a possibilidade de surgirem novas mutações.”