Estudantes terão de atualizar cadastro do Passe Livre para volta às aulas

RM Rafaela Martins

Com a volta das aulas presenciais da rede pública, na quinta-feira (5/8), o Passe Livre Estudantil voltará a funcionar. Para garantir o acesso ao transporte público coletivo, é necessário que o estudante atualize o cadastro por meio do site ou do aplicativo do BRB Mobilidade.



Antes do início das aulas, é importante verificar se o nome do aluno está na lista enviada pela instituição de ensino. Caso o estudante tenha mudado de escola, é preciso comunicar. Verificação, atualização ou abertura de um novo cadastro também devem ser realizados on-line. O estudante pode solicitar a extensão de acessos, caso o trajeto de casa para a escola tenha mudado e sejam necessários mais embarques.

Com o cadastro atualizado e o benefício em mãos, na primeira vez que o estudante for utilizar o cartão em ônibus, micro-ônibus, BRT ou metrô, será necessário que ele aproxime o documento do leitor duas vezes. Na primeira vez, o cartão será habilitado, e na segunda, dará o acesso ao uso do transporte.

Segunda via

Caso o cartão não esteja mais funcionando, o estudante tenha perdido ou sido roubado, é possível fazer a solicitação da segunda via pelo site ou aplicativo do BRB Mobilidade. O valor para retirar o novo cartão é de R$ 5,40 e pode ser pago nas agências ou lojas de conveniência do BRB. Após a solicitação, será enviado um e-mail para o beneficiário com a data e o local para a retirada do novo passe.

É importante que o estudante tome alguns cuidados com o cartão para garantir o bom funcionamento. É recomendado não expô-lo ao sol ou calor, amassar, quebrar ou perfurar o passe livre. Com esses cuidados, o estudante aumentará o tempo de uso do seu cartão.

Precisa de ajuda?

Em caso de problemas, dificuldades ou dúvidas em qualquer um dos passos para a utilização do benefício, o BRB disponibiliza atendimento virtual por meio do chat, e a central do BRB Mobilidade, no número (61) 3120-9500.

Além disso, é possível buscar orientação em um dos nove postos físicos de atendimento ao estudante do BRB Mobilidade. Para casos específicos, como a retirada ou troca de cartão, é necessário ir a um desses locais.

Com informações da Secretaria de Transporte e Mobilidade