Codhab vai entregar 125 empreendimentos na região de São Sebastião

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab-DF) convoca os últimos 125 contemplados do Parque dos Ipês — etapa V, localizado na região de São Sebastião. As unidades habitacionais são de 47,65 m² e 47,75 m², e possuem dois quartos, sala, cozinha e banheiro. Os agraciados devem assinar o contrato e receber as chaves dos apartamentos nesta sexta-feira (6/8).

As entregas ocorrerão no centro comunitário de cada empreendimento, com horário e data marcada (confira abaixo). O condomínio conta com estacionamento, área de lazer, centro comunitário e escola pública. A venda foi destinada para candidatos da faixa de renda 1 (R$ 0 a R$ 1.800).

Pandemia

Devido às medidas de prevenção contra a covid-19, a Codhab pede a todos que usem máscaras e álcool em gel. Caso não seja necessário, o contemplado deve evitar acompanhantes.

De acordo com o Governo do Distrito Federal (GDF), essa medida pretende garantir a segurança e a saúde de todos, conforme determina o Decreto n° 40.583, publicado no dia 1 de abril de 2020, para conter a proliferação de casos no Distrito Federal.

Cronograma de entrega

Cronograma de entrega dos contemplados pela Codhab com moradias no Parque dos Ipês (foto: Codhab/Divulgação)



