Nas nuvens com o BalancÃ©u

Para que asas se você pode voar pela imensidão do nosso Cerrado experimentando a sensação de liberdade em um balanço gigante? Sim, ele te dá asas ao te impulsionar quase às nuvens numa vista deslumbrante da Chapada da Contagem, na Área de Proteção Ambiental (APA) da Cafuringa. Uma experiência para descarregar boas doses de adrenalina e, ao mesmo tempo, repor energias. Essa é a promessa do Recanto de Maria Flor, propriedade localizada no Núcleo Rural Lago Oeste, que inaugurou em 22 de abril o Balancéu — um balanço gigante. Está aberto a visitas em horários específicos por agendamento. O ingresso dá direito a meia hora de voo, a um piquenique no local e inclui no pacote 20 imagens feitas por um fotógrafo profissional.

A estrutura de sustentação é composta de seis pilares superdimensionados de concreto, guarda-corpo de ferro reforçado, deck de ipê extra, postes e travessão de eucalipto tratado. Já a estrutura do balanço foi produzida com cabos de aço galvanizados, parafusos feitos em aço, polias com rolamentos blindados e assentos de ferro. A atração começou a ser construída em setembro do ano passado e seguiu o cronograma à risca, para ser inaugurada justamente na semana em que a capital federal completaria 61 anos. Tem cinco metros de altura e uma visão privilegiada da imponente chapada, um dos locais mais belos e elevados do Planalto Central, alcançando até 1.254 metros de altitude. A região abrange nascentes de rios e córregos de grande importância ecológica para o bioma Cerrado.

O investimento na construção do espaço envolveu profissionais capacitados, e o resultado esperado, segundo o proprietário, Marcus Vinicius Heusi, é que o Balancéu seja o local mais instagramável da capital. “Acreditamos muito no sucesso do empreendimento para o turismo local, tanto pela procura para ensaios fotográficos como pelo público em geral, que vai usufruir da sensação de quase voar em meio ao lindo céu de Brasília”, explica Marcus Vinicius. A filha dele, Raíssa, 28 anos, foi a primeira a testar “o brinquedo”. E atualmente chega a fazer acrobacias no ar de tanta desenvoltura no balanço. A ideia surgiu depois de conhecerem numa publicação turística um balanço semelhante na República Dominicana com vista para a praia. Desde que foi aberto, a procura está sendo grande e por pessoas que escolhem o local para um momento especial, como pedidos de casamento.

Ao longo de todo o processo de construção, o empresário contou com o apoio do Sebrae no DF, que, por meio do Programa Sebrae/DF na retomada do Turismo Rural e de Natureza, ofereceu consultorias de identidade visual, precificação e também a elaboração do Plano de Gestão de Risco para a atividade de aventura. Segundo a gestora de Turismo da instituição, Nathália Hallack, o Balancéu representa mais um atrativo turístico para o Lago Oeste, além de ser um produto totalmente alinhado com as demandas atuais do turista, abarcando elementos de inovação, experiência e sustentabilidade.

O Recanto de Maria Flor integra a iniciativa Viva Lago Oeste, que teve o seu início em 2017, após um grupo formado por empresários do núcleo rural, distante cerca de 25km da Torre de TV de Brasília, procurar o apoio do Sebrae no DF com a finalidade de desenvolver a atividade turística na região. A partir daquele momento, a instituição começou a elaborar um diagnóstico e a montar diversas consultorias e capacitações nas áreas de governança, formatação de experiências turísticas e criação de uma marca para a iniciativa. O lançamento oficial do projeto ocorreu em novembro de 2019.

No início de julho, foi lançado o mapa referencial de turismo do Lago Oeste, iniciativa desenvolvida pelos moradores locais para dar mais visibilidade ao que há de melhor na região. São 17 opções de gastronomia, passeios ecológicos, arte, aventura e descanso. Conheça pela página do Viva Lago Oeste.

O Recanto Maria Flor é aberto a visitas agendadas e também pode ser alugado para temporada, feriados e fins de semana.

Horários de visita de terça a domingo

Das 11h30 às 12h10 - Despertar dos sonhos

Das 12h30 às 13h10 - Horizonte deslumbrante

Das 15h30 às 16h10 - Chapada Iluminada

Das 16h45 às 17h10 - Céu Mágico

Das 17h às 18h10 - Último sol

Local: Núcleo Rural Lago Oeste, Rua 4 Travessa 5, Entrada 1, Chácara 4. Visitas devem ser agendadas pelo site seguroecotrip.com.br/balanceu/f e, para alugar o espaço, pelo aribnb.com.br