Capital S/A

Limite de obras públicas por construtora

A Associação Brasiliense das Construtoras (Asbraco) entrou com uma representação no Tribunal de Contas do DF para que seja definido nas licitações para obras públicas um limite de lotes para que uma mesma empresa ganhe. O objetivo é evitar o que ocorreu na licitação da Secretaria de Saúde, no início de janeiro, para manutenção de hospitais públicos no valor de R$ 54 milhões. Dos 28 lotes abertos, uma empresa ganhou 19. Depois, foi inabilitada e outra levou, sozinha, nove. “É ruim para o mercado e para o erário público concentrar muitas obras nas mãos de uma única construtora, cuidando de 10 hospitais, por exemplo. Se ela não der conta do serviço, muita coisa vai parar numa área de serviço essencial à população”, aponta o presidente da entidade, Luiz Afonso Delgado Assad. O setor defende que uma construtora só possa ganhar até dois lotes por licitação.



Contra pregão eletrônico e registro de preços



“Defendemos uma distribuição mais ampla e racional das obras para que todos participem. Não existe favorecimento hoje para a construção civil devidamente formalizada e entre nossas associadas. Somos o setor mais controlado, seguimos rigorosamente a tabela Sinapi”, afirma Assad. Segundo ele, os modelos de pregão eletrônico e registro de preços, cada vez mais usados pela administração pública, são inadequados para a realização de obras por darem margem a distorções orçamentárias. “Usando esses formatos e sem colocar um limitador de lotes por vencedor, o governo sempre terá dinheiro mal aplicado”, destaca. A Asbraco representa 80 pequenas e médias construtoras que atuam no setor público. Geram cerca de 10 mil empregos diretos no DF.

Irmãs apostam em empresa de cosmética consciente



Flávia Firme, 46, Patrícia Blanco, 50; e Tércia Ferreira, 47, são proprietárias da Livli Cosmética Consciente, marca brasiliense que tem ganhado projeção e fidelizado clientes com a venda de cosméticos veganos, naturais, orgânicos e cruelty free. Elas reforçam a preocupação não apenas com o bem-estar animal, mas, sobretudo, com o meio ambiente e com a saúde dos consumidores. O objetivo delas sempre foi criar um negócio sustentável, e isso foi sendo amadurecido ao longo de 2019. O trio de irmãs se empenhou para estruturar a Livli, realizando pesquisas e estudos aprofundados e viajando a São Paulo, onde participaram da Bio Brazil Fair, a maior feira de sustentabilidade da América Latina. A estruturação da marca contou com o apoio do Sebrae no Distrito Federal.



Autocuidado na pandemia



Com a pandemia, as empresárias tiveram de, por alguns meses, fechar as portas. Mas reagiram ao baque, investindo nas redes sociais. Começaram a entrar em contato com os clientes que haviam procurado a marca nos meses anteriores perguntando se precisavam de algo e reforçando a necessidade de manter o autocuidado em tempos de pandemia. “Foi um período de muito aprendizado para nós. Sofremos bastante, mas conseguimos ampliar os canais de venda e de comunicação com o nosso cliente”, conta Flávia.



Shampoo de cerveja

Para o Dia dos Pais, a marca elaborou kits compostos por produtos variados, como shampoo e condicionador de cerveja, creme vegetal facial, balm vegetal pós-barba, óleo rejuvenescedor, sabonetes de argila, entre outros. Veja pelo Instagram (@livlicosmetica). A empresa criou promoções no preço do frete e também para quem retira o produto diretamente na loja, na 113 Sul, que reabriu.



Liminar suspende atividade do Brooklyn

O Brooklyn Store Café Bar, na 706 Norte, era referência de empreendedorismo dentro do que se chama de economia criativa, desde dezembro de 2019. Em pouco tempo, teve grande reconhecimento e aceitação do público. Mas uma liminar judicial obrigou agora a casa a suspender as operações, pelo menos por enquanto, deixando órfãos os frequentadores assíduos. Com foco na cultura, música, arte e gastronomia, era palco para mais de 30 marcas de pequenos empreendedores locais com a loja colaborativa. Ponto de encontro para artistas de diversas áreas como músicos, pintores, designers, arquitetos e muralistas.



Revitalização do beco

O Café Bar revitalizou o beco entre os blocos C e D que, antes, era abandonado, escuro, cheio de lixo e local comum para consumo de drogas. Investiu em iluminação, revitalizou a calçada, a fachada do prédio, colocou câmeras de segurança e disponibilizou contêiner de lixo para a comunidade. Mas algumas atividades incomodaram um dos vizinhos comerciais que alegou transtorno causado por barulho. "A gente sempre esteve à disposição para o diálogo. Mudamos o horário de todas as nossas atrações para não coincidir com as atividades do outro estabelecimento que entrou com a ação. Lamentamos muito e estamos buscando ainda reverter isso. É um espaço que a comunidade já tinha abraçado e que estava virando referência na cidade", diz Chicco Aquino, um dos sócios do Brooklyn.