MR Mariane Rodrigues

(crédito: Caio Gomez/CB/D.A Press)

O Instituto de Saúde Mental (ISM), no Riacho Fundo, retomou o projeto Meu Canto, com o intuito de acolher os pacientes e criar interação para diminuir a ansiedade deles. A ação conta com uma dupla de cantores na unidade de saúde e é oferecida todas as terças-feiras, às 8h30.

O projeto foi criado há três anos, mas ficou parado devido à pandemia. No intervalo entre as músicas, há um debate aberto para que o público participe e sugira canções aos músicos. A idealizadora da musicoterapia foi a superintendente de Atenção Secundária da Região Centro-Sul, Flávia Oliveira. Há um ano, o projeto também acontece no Hospital Regional do Guará.

As músicas escolhidas desta terça foram Mais Uma Vez (Renato Russo) e Anunciação (Alceu Valença). O Instituto de Saúde Mental conta com uma equipe multidisciplinar composta por psiquiatras, psicólogos, nutricionistas, enfermeiros e assistentes sociais. O local também atende pacientes regulados que estejam com quadro clínico estável.

*Com informações da Agência Brasília