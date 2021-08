Prazo para se inscrever no 2º Casamento Comunitário termina nesta quarta

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/Sejus)

Os casais interessados em participarem do Casamento Comunitário, organizado pela Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), têm até quarta-feira (4/8) para se inscrever no programa. Para participar é preciso ser maior de 18 anos, comprovar baixa renda e entregar, presencialmente, os documentos exigidos até às 17h na Subsecretaria de Políticas de Direitos Humanos e de Igualdade Racial (Subdhir), localizada na SAAN, Quadra 1, Lote C, 3º andar – Edifício Comércio Local. Os casais selecionados serão divulgados na quinta-feira (5/8).

A seleção dos candidatos é feita por meio de critérios socioeconômicos, prezando pela defesa do direito à convivência familiar, a garantia dos direitos civis da família e a consolidação desse núcleo social básico de acolhida, convívio, autonomia, sustentabilidade e protagonismo social. O Casamento Comunitário possui três fases: inscrição, participação no encontro preparatório e cerimônia de casamento.

Segundo a Secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani, a emoção, alegria e beleza abrirão espaço para a realização das cerimônias. “Esperamos que os casais sejam muito felizes! Estamos orgulhosos de poder fazer parte desta etapa tão importante na vida desses noivos", afirma.

“Essa edição está sendo muito especial, pois estamos acolhendo e recebendo os casais de forma presencial, com a equipe da Subdhir pronta para ajudá-los no ato da inscrição. Esse formato garante a celeridade na análise dos documentos”, explica o Subsecretário de Políticas de Direitos Humanos e de Igualdade Racial, Diego Moreno.

Mais informações pelos telefones: (61) 32130750 / 3213 0690.