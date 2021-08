CB Correio Braziliense

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Distrito Federal apresenta um projeto novo e gratuito. Trata-se da primeira edição do projeto Bastidores — Capacitação Cultural. A iniciativa conta com sete minicursos, com durações de quatro a 16 horas. Os encontros presenciais ocorrerão na Praça Central do Conic até 15 de agosto, com programação que atende aos protocolos de segurança previstos pelas autoridades de saúde. As vagas são limitadas e os interessados podem participar de mais de uma atividade. Inscrições: bastidoresbsb.com.br.

Defesa da democracia

A Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais (Anafe) promoverá, na próxima semana, o seminário As instituições jurídicas e a defesa da democracia. O evento contará com palestras de profissionais da área, incluindo, juízes, ministros, ex-ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e da Justiça, além de integrantes do Ministério Público. A transmissão ocorrerá pelo canal da TV Anafe, no YouTube: youtube.com/tvanafe. A programação é gratuita e, após o evento, os participantes receberão certificado de presença.

Direito eleitoral

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) oferece curso gratuito de direito eleitoral, com carga horária de cinco horas. O estudante aprenderá conceitos básicos e relevantes nesse assunto, sem deixar de lado as reformas legislativas que têm alterado o quadro normativo brasileiro. Informações: bit.ly/37033BB.

Extensão

A União Brasileira de Educação Católica (Ubec) e a Universidade Católica de Brasília (UCB) estão com inscrições abertas para 13 cursos livres, gratuitos e de curta duração. Os alunos terão contato com temas relevantes para a sociedade e, ao fim das atividades, receberão certificado de extensão. Inscrições: ead.catolica.edu.br/esperancar.

Matemática

O professor Roberto Soares oferece curso de matemática básica com foco em concursos. O preparatório inclui apostila e aulas individuais on-line. Forma de pagamento a combinar. Valor: R$ 150. WhatsApp: 61 996-870-441.

Qualificação profissional

O Programa Senac de Gratuidade (PSG) está com inscrições abertas até domingo — ou até o preenchimento de todas elas — para cursos em diversas áreas. São 904 vagas gratuitas para qualificação profissional, em ramos como gastronomia, beleza, saúde, turismo, entre outros. Do total, 390 oportunidades são para formação de cadastro reserva. Inscrições: df.senac.br/inscricao-psg.

Saúde e internet

O curso gratuito de Saúde Física e Mental na Internet apresenta um panorama dos principais problemas causados pela rede nesses dois campos. As aulas apresentam estratégias para lidar com situações na prática. Informações: bit.ly/3cE8UjJ.

Educação ambiental

O Instituto Brasília Ambiental está com as inscrições abertas para o projeto Parque Educador Virtual — 2º Ciclo de 2021, desenvolvido pela Unidade de Educação Ambiental da autarquia, em parceria com as secretarias de Educação e do Meio Ambiente do Distrito Federal. Gestores das escolas da rede pública de ensino têm até 20 de agosto para se cadastrar, pelo site: www.ibram.df.gov.br/inscricoesparqueeducador.

Exposição de arte

O Taguatinga Shopping abriu a exposição inédita As pinturas mais valiosas do mundo. São 20 réplicas de obras famosas, em tamanho real, disponíveis gratuitamente para apreciação do público até este domingo. Para deixar a experiência cultural mais interessante, há um catálogo on-line, por meio do qual o público pode conferir as peças da mostra e as legendas com as histórias de cada uma. O material está disponível no site: taguatingashopping.com.br.

Gincana virtual

Estudantes da rede pública de ensino do Distrito Federal podem se inscrever para participar da edição de 2021 da gincana Se Liga na Escola. Promovida pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) no DF com a Secretaria de Educação, a iniciativa ocorrerá em ambiente virtual até 27 de setembro. A divulgação e a premiação das equipes vencedoras será em 8 de outubro. Inscrições: seliganaescola.com.br.

Mostra de cinema

O Varjão será a segunda região administrativa a receber o projeto Brasília 60+1 — Nossa história pelas lentes do cinema. Entre amanhã e domingo, o evento, idealizado pelo Instituto Latinoamerica, levará à Praça Central da cidade cinco filmes de diretores do Distrito Federal, Pará e de Minas Gerais. A entrada é gratuita, mas a sessão terá limite de público. Os ingressos devem ser retirados no dia e local do evento, até as 18h30.

Retratos da pandemia

Com diversos artistas que lançaram trabalhos com as perspectivas sobre a pandemia da covid-19, o Diário da Inclusão e a Gi Sales Fotografia reuniram e capacitaram 11 jovens com síndrome de Down para retratar a rotina da população na crise sanitária. O resultado do trabalho está na exposição Pandemia — Olhar plural, disponível no DF Plaza Shopping. Além de conferir no térreo do centro comercial, o público pode apreciar a coletânea na internet, pelo Instagram @dfplazashopping. A mostra fica em cartaz até 15 de agosto, gratuitamente e livre para todos os públicos.

Shantala

O Centro de Referência Interdisciplinar em Síndrome de Down (CrisDown) do Hospital Regional da Asa Norte (Hran) oferece aula de shantala — massagem para bebês —, por meio de chamada de vídeo. A técnica combina carinho, aplicação de óleo e alongamento suave do corpo do bebê. Essa é uma das Práticas Integrativas em Saúde (PIS) oferecidas na rede pública. Interessados em participar podem enviar uma mensagem para o telefone temporário do CrisDown (61 994-480-691) e aguardar contato da equipe. O número não recebe chamadas, só mensagens. Informações: encurtador.com.br/nvS29.

Simpósio internacional

A quarta edição do Simpósio Internacional de Segurança, promovido pela Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF), ocorrerá em Brasília, de 30 de agosto a 2 de setembro. O evento será dividido nas modalidades presencial e on-line, com realização no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB). Para acompanhar, acesse: simposioseguranca.com.br.