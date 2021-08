Zebra Tucha morre aos 25 anos

CB Correio Braziliense

(crédito: Zoo de Brasília/Divulgação)

A zebra Tucha morreu após uma parada cardiorrespiratória, antes de se submeter a uma cirurgia para remoção de uma massa na região do peitoral. O animal de 25 anos, estava em idade avançada e, até então, não apresentava mudança no comportamento. A informação foi divulgada pelo Zoológico de Brasília, na terça-feira.

Os especialistas da instituição fizeram de tudo para reanimar a zebra, mas não tiveram sucesso. De acordo com o Zoológico, por muitos anos, a zebra era acompanhada por especialistas devido a uma massa localizada na região do peitoral, porém eles não interferiram, pois havia uma chance de piora.

Nos últimos dias, esse problema se agravou, e os profissionais de saúde dos animais da instituição planejou o procedimento cirúrgico. “Tendo em vista a situação atual e considerando os riscos, nossa equipe optou pela intervenção cirúrgica, porque a massa começou a incomodá-la nos últimos dias”, explicou o Zoo.

Em nota, o Zoo lamentou a morte de Tucha. “O Zoológico continuará firme com sua visão de bem-estar e conservação, buscando um mundo melhor para todos os animais. Neste momento, pedimos mensagens de apoio, principalmente a nossa equipe que tanto se dedicou todos esses anos e, hoje (terça), sofre com a partida de Tucha”.

A zebra Tucha chegou ao Zoológico de Brasília em 1997, na época, o animal passou por um processo de treinamento para se adaptar ao local. Foi a partir desse procedimento que os profissionais do Zoo observaram que uma das recompensas favoritas do bicho, ao colaborar com os treinos semanais de condicionamento, era a rapadura.