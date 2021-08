Escolas voltam a receber alunos hoje

CM Cibele Moreira EH Edis Henrique Peres

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A ansiedade pelo retorno presencial às aulas da rede pública acaba hoje para os estudantes da educação infantil. Desde a publicação do decreto do Governo do Distrito Federal (GDF) que suspendeu o ensino presencial devido à pandemia da covid-19, em 11 de março de 2020, os alunos estão há 511 dias com atividades em ambiente virtual. Para muitos estudantes da etapa que retorna, este será o primeiro contato presencial com a comunidade escolar. No entanto, apesar dos preparativos para a retomada, pais, mães e professores temem por perdas educacionais, pelo avanço da variante Delta e o baixo alcance da imunização.

Nesta primeira fase (leia Programação), os trabalhos voltam em 276 unidades de ensino, nas quais estudam 45.587 crianças. Ontem, a diretora do Sindicato dos Professores (Sinpro-DF) Rosilene Corrêa participou de reunião com diretores de colégios. “Eles pontuam algumas dificuldades como falta de pessoal para cuidar da entrada e aferir a temperatura, por exemplo. Em uma unidade de ensino de São Sebastião, de segunda-feira até hoje (ontem), duas professoras testaram positivo para a covid-19. Ou seja, lá, não há condições de voltarem às aulas amanhã”, comenta.

Além disso, ela considera que existem “vários desafios” para a retomada: “Em algumas escolas, há receio de não haver merenda suficiente. E os pais que optarem por não levar os filhos não terão profissionais para atendê-los, porque o professor estará no presencial e não tem duas jornadas”.

Para o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), a rede de ensino não tem impeditivos para a volta das atividades. Uma força-tarefa do órgão visitou 18 colégios em diversas partes do DF. Os dados foram repassados à Promotoria de Justiça de Defesa da Educação (Proeduc). “As regionais de ensino serão notificadas para (tomar) providências, caso necessário. O MPDFT vai acompanhar todo o processo em diálogo com a sociedade”, reforça a instituição.

Diretor da Escola Classe 7 do Guará, Fernando Gabriel Vasconcelos afirma que as expectativas estão altas. O colégio recebe cerca de 600 alunos, do ensino infantil aos anos iniciais do fundamental. Aproximadamente 100 devem voltar hoje. “A emoção é mais da gente. Depois de um ano, ter contato com crianças que nunca estiveram na escola não é fácil, mas estamos felizes por retornar. Vai ter falha, com certeza, por ser uma realidade nova. Mas posso dizer que teremos muitos acertos também, principalmente quanto à segurança”, comenta.

No entanto, para Thelma Maria da Silva, professora em colégio público no Lago Norte, e mãe de duas crianças, o retorno representa um risco. Ela acredita que, para a medida dar certo, seriam necessários “responsabilidade e comportamento de adultos”. “Se querem voltar devido à vulnerabilidade social das famílias, deveriam garantir programas que as ajudassem. Querem nos ameaçar falando sobre o Conselho Tutelar. Mas, se for para ajudar os pais com o trabalho, não vai resolver, porque ninguém trabalha semana, sim, e outra, não.”



Hélvia Paranaguá, secretária de Educação

Existe alguma expectativa de até quando vai durar o retorno híbrido?

Cada escola tem poder de flexibilidade para receber os estudantes. Não engessamos o processo exatamente por isso, porque existem colégios de 2,8 mil alunos, nos quais os 50% (de alunos por semana) representam 1,4 mil (estudantes). Mas há, também, escolas com 600 alunos. Isso significa que, dependendo da estrutura de que a unidade dispõe, 100% podem retornar (às aulas presenciais). Mas cada região tem uma realidade. Não dá para dizer se vai voltar tal número de escolas, porque essa estimativa só existirá após o retorno.

Qual a avaliação dos professores?

Muitos querem voltar e entendem o clamor da sociedade. O professor, nesse processo todo, foi um guerreiro, porque, em um dia, estava na escola e, no outro, recebeu um decreto dizendo que todos deveriam ficar em casa. Ele teve de se reinventar para dar aula de forma remota. Os gestores das escolas nunca deixaram as unidades. Estiveram presentes durante toda a pandemia, correndo, recebendo os pais, entregando material como complemento pedagógico. Todos abraçaram a causa.

Quais as expectativas para o retorno presencial?

Todos o estão esperando: a comunidade, a família e a (Secretaria de) Educação. Programamos de forma escalonada para permitir essa tranquilidade. A expectativa é de que seja muito positivo, pois teremos um protocolo de segurança que orientará o que fazer caso haja algum caso de contaminação na unidade escolar, como o governo deve agir, como a escola deve se comportar, o que a Secretaria de Saúde deve fazer. Tudo isso para dar segurança à sociedade. Além disso, acompanharemos esse processo com fiscalização e acolhimento. As famílias precisam muito disso.