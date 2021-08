Eixo capital

AM Ana Maria Campos

Adeus, PSB

Agora é para valer: a senadora Leila Barros (DF) formalizou a desfiliação ao PSB, ontem, com uma mensagem à imprensa, assinada por sua assessoria de comunicação. Foi elegante com o partido que não perdoou a sua decisão e prepara uma série de retaliações. “Embora reconheça a história e postura da sigla pela qual se elegeu em 2018, a parlamentar do Distrito Federal seguirá sua vida política no Cidadania”, diz a nota. E continua: “Leila agradece a acolhida dada pelo PSB, tanto a nível nacional quanto distrital, e ressalta que mal-entendidos e possíveis mágoas diante da sua decisão não a impedirão de continuar ao lado dos colegas da legenda nas lutas comuns”.



Partido perde

A saída de Leila é uma perda importante para o PSB. O partido fica sem nenhuma representação no Senado e sem um nome para lançar ao Palácio do Buriti, já que o principal integrante da legenda no DF, o ex-governador Rodrigo Rollemberg, anunciou que pretende concorrer a um mandato de deputado federal.



Mistério

No momento político fundamental para a definição de seus rumos para 2022, Leila Barros preferiu não se posicionar politicamente. Ela não esconde que jamais apoiaria a candidatura do ex-presidente Lula, mas também não fez qualquer crítica ao presidente Jair Bolsonaro. Tampouco defendeu uma terceira via. No caso da política do DF, Leila manteve-se neutra em relação à reeleição do governador Ibaneis Rocha (MDB).



A pergunta que não quer calar….

Se, como Bolsonaro disse ontem, governo federal e do DF são um só, Ibaneis Rocha vai apoiar a reeleição do presidente?



Pai pelo filho

O ex-deputado federal Vítor Paulo deixou a Secretaria de Relações Institucionais do DF e abriu espaço para o filho, Vítor Paulo Júnior, nomeado em seu lugar pelo governador Ibaneis Rocha (MDB). Vítor Paulo vai trabalhar e morar em São Paulo, onde não disputa a base eleitoral, da Igreja Universal, com o deputado federal Júlio César (Republicanos-DF). Vítor Paulo exerceu mandato de deputado federal no Rio de Janeiro e no Distrito Federal.

Nas mãos da Universal

A mudança de Vítor Paulo para São Paulo faz parte dos remanejamentos políticos da Igreja Universal, que define seus candidatos. Foi assim, por exemplo, com o ex-deputado Evandro Garla, que não pôde disputar a reeleição em 2018. Em seu lugar, entrou em campo o deputado distrital Martins Machado (Republicanos).

Só papos

“Quanto mais pobre o estado, mais gordo é o governador”

Presidente Jair Bolsonaro, em novo ataque ao adversário

“Acho que ele está se oferecendo para ser meu personal trainer. Não, obrigado. Que estranha obsessão. Vai trabalhar, presidente”

Governador do Maranhão, Flávio Dino (PSB)



Novos caminhos

Articulador da aliança que levou a vice-governadoria na chapa de Ibaneis Rocha em 2018, o advogado Lucas Kontoyanis deixou a vice-presidência do Avante-DF. Ele e o vice-governador Paco Britto, presidente regional do partido, vão trilhar caminhos distintos na política. Lucas é um estrategista na montagem de nominatas para a eleição de deputados distritais. Foi assim que o Avante emplacou dois representantes na Câmara Legislativa: João Cardoso e Reginaldo Sardinha. Agora, ele trabalha de olho em 2022, ainda sem definir a legenda.



Celebração pelos 85 anos

No aniversário de 85 anos do nascimento do ex-governador Joaquim Roriz, a família, como de costume, mandou celebrar uma missa. Neste ano, foi na Igreja Comunidade Mel de Deus, em Luziânia (GO). Dona Weslian Roriz, a viúva do político, vive, atualmente, na fazenda Palma, da família, na cidade goiana. Roriz morreu em 2018, quando tinha 82 anos.



Disputa pelo Na Hora

Um decreto do governador Ibaneis Rocha é a base da transferência do contrato para a gestão das agências de atendimento do Na Hora. Ibaneis autorizou a Secretaria de Justiça e Cidadania a contratar para essa finalidade o Conglomerado BRB. Assim, em junho, o governo rescindiu o contrato com a ATP Tecnologia e Produtos e repassou para o BRB e para a BRB Serviços, empresa de capital privado. A ATP, no entanto, não vai se conformar facilmente. A empresa, que há anos presta serviço de automação bancária para o BRB, briga na Justiça para anular o decreto de Ibaneis e o contrato atual. O governo, por enquanto, está ganhando essa parada. Uma decisão do desembargador Roberto Freitas Filho, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), garantiu, ontem, o início do atendimento ao público nos postos do Na Hora sob nova direção.