Capital S/A

SS Samanta Sallum

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press - 22/12/20 )

"A mulher pode ser o que ela quiser, onde quiser, na hora que quiser. O que a gente vem recebendo de ajuda e igualdade representa muito e faz diferença nas medalhas do Brasil"

Ana Marcela Cunha, campeã olímpica

Com recorde de vacinação no DF, fluxo dos shoppings aumenta

O Dia dos Pais é uma das datas mais aguardadas pelo varejo. Uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) prevê um crescimento médio de 32% nas vendas de produtos nesta semana em relação a 2020, o primeiro ano de adaptação do comércio às restrições impostas em decorrência da pandemia. A vacinação em maior escala no Distrito Federal, nos últimos dias, é comemorada pelos empresários locais com o aumento do movimento de consumidores.

Famílias imunizadas e reunidas

“Com o avanço da vacinação na nossa capital, os shoppings estão se preparando para receber um fluxo maior de clientes até domingo. Isso porque, desde o início da pandemia, grande parte das famílias desfrutará da primeira data festiva com um número significativo de pessoas imunizadas, o que torna a celebração ainda mais especial”, observa Geraldo Mello, diretor de shoppings do Grupo PaulOOctavio



Vinho de brinde

Na promoção compre e ganhe do Brasília Shopping, a cada R$ 400 em compras, os clientes levam para casa um vinho Mancura Etnia Cabernet Sauvignon, da Grand Cru — limitado até dois vinhos por CPF; e a cada R$ 300 em compras, um voucher eletrônico é gerado para concorrer ao sorteio de 20 adegas climatizadas. Em comparação a 2019, o mall prevê crescimento de 10% nas vendas e o tráfego deve aumentar em 8%. Os outros shoppings do grupo (JK, Taguatinga e Terraço) também estão realizando promoções específicas.



Protocolos sanitários

Para receber o público com segurança, todos os protocolos sanitários estão sendo reforçados nas imediações, e os centros de compras têm buscado alternativas para minimizar o contato. A troca de notas das promoções, por exemplo, é realizada unicamente via aplicativo.

Em busca da medalha de ouro na cozinha

Hoje é quinta-feira, dia de gastronomia na coluna para mostrar que a capital tem saborosos empreendimentos. O setor de bares e restaurantes está lutando para se recuperar dos grandes prejuízos causados pela pandemia. E merece ser valorizado pelos empregos que gera. O chef Divino Barbosa, 50 anos, é uma das estrelas locais. Tem 20 anos de cozinha em Brasília e uma visão de empreendedor, apesar de não ser dono do próprio negócio. Dá lições ao administrar as panelas que servem para a gestão de qualquer bom empreendimento.



“A vida é feita de detalhes”

“Talvez você tenha uma estrada longa para percorrer, mas aí tem um fragmento nessa pista que é um detalhe tão mínimo que, se você não parar a sua velocidade para retirar aquilo, você pode causar um grande acidente ali. Então, o restaurante tem de ter foco, sou muito focado e empenhado. Até hoje eu valorizo quem está lavando o prato, porque o chef depende dele, tem de ter sintonia e harmonia com toda a equipe”, diz Divino.



Mirar no mais alto

“Sempre gostei de trabalhar, e o que eu faço, eu faço apostando que ali será minha medalha de ouro, porque se você errar no ouro, você tem a prata. Se não tem prata, tem bronze. Tem de mirar para cima”, aconselha.



Menu Executivo

O chef está agora inspirado para surpreender no Menu Executivo das duas unidades do Santé (413 Norte e Lago): são duas entradas, cinco pratos principais e três sobremesas, para o cliente selecionar um em cada etapa, por R$ 69. O menu está disponível de terça a sexta-feira.



Em giro

Lide Brasília recebe Nardes: O Grupo de Lideranças Empresariais de Brasília (Lide) realiza hoje um debate com o ministro do TCU e embaixador da Rede Governança Brasil, Augusto Nardes. O tema do debate será “Os mecanismos de governança na retomada do crescimento econômico brasileiro”. O evento ocorrerá no Brasília Palace Hotel.



Business Solution: Os advogados e empresários Gilberto Carvalho & Freire, Bruno Junqueira e In Loon Lim uniram suas habilidades e experiências e criaram a CJL Business Solution. Com o intuito de ofertar soluções empresariais, tributárias e patrimoniais, a nova marca atuará nas áreas contábil e jurídica. De olho no crescente mercado de novos empreendedores que surgiram durante a pandemia, a empresa também oferecerá facilidades como domicílio fiscal e consultoria, incentivando e facilitando a formalização de pequenos negócios. Hoje, esse trabalho já é desenvolvido pelo Instituto Carvalho & Freire de Empreendedorismo, fundado em 2019 no DF, por Gilberto Carvalho, que é advogado tributarista.



Mais facilidade para empreender: “Desde a aprovação da MP da Liberdade Econômica, em agosto de 2019, tornou-se mais fácil constituir uma empresa, tendo em vista a redução das exigências para liberação de licenças para as atividades de baixo custo, possibilitando que profissionais, até então autônomos, saiam da informalidade. A pandemia obrigou o brasileiro a se reinventar, e a palavra empreendedorismo nunca esteve tão em alta. Na maioria das vezes, o que falta é a orientação necessária”, explica Gilberto.