Confira as três regiões do DF que ficam sem energia nesta quinta (5/8)

Serviços como poda de árvore e troca de cabos ocasionam os cortes programados - (crédito: Matthew Henry/Unsplash)

A Neoenergia vai interromper, nesta quinta-feira (5/8), o fornecimento de energia no Lago Sul, Paranoá e Gama. O corte de luz será em decorrência dos serviços de poda de árvores, troca de neutro e substituição de cabos de baixa tensão em pontos dessas localidades.

O desligamento programado ocorre para assegurar as equipes de trabalhadores e os moradores próximos aos locais durante a execução dos serviços.

O corte ocorrerá em dois períodos do dia no Lago Sul. Das 8h40 às 13h, haverá interrupção no fornecimento na SHIS QL 08, Conjunto 8. Nesse ponto, será realizado o serviço de troca de neutro. Pela tarde, a interrupção ocorre na SHIS QL 10, Conjunto 6, devido à troca de conectores, com suspensão do fornecimento de energia entre 13h30 e 17h30.

O serviço de substituição de cabos de baixa tensão vai ocasionar o desligamento da rede elétrica no Gama, na Quadra 22, no Setor Leste, entre 9h40 e 13h30.

No Paranoá, a falta de energia vai ocorrer em duas regiões devido à poda de árvores. Ficam sem luz, das 9h às 16h30, as chácaras 5, 11, Oriente, Murissoca, Pé de Serra, Ninho das Garças, Boa Vista, Dos Irmãos, Santa Rosa, Maria, Monte Carlos, Novo Lar, Santa Rita, Sagrada Família, Canaã, Preciosidade, Santa Terezinha, Santo Antônio, Cunha Puca, Córrego do Pasto, Beira Rio e Mariana, localizadas no Núcleo Rural Boqueirão; e as chácaras Mirim, Mirim II e III, na Chácara Paranoá 1.



Caso os serviços sejam concluídos antes do horário definido, a rede será energizada sem aviso prévio, reduzindo assim o tempo em que os consumidores permanecerão sem energia elétrica.