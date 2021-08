Colega cria vaquinha para comprar cadeira de rodas para amigo com ELA

SR Samantha Rannya*

O servidor público Luís Renato Dias, 55 anos, criou uma vaquinha on-line para ajudar a comprar uma cadeira de rodas motorizada para o amigo João Carvalho de Oliveira, 58 anos, que foi diagnosticado com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) no final de 2020. A doença degenerativa do sistema nervoso causa paralisia motora. Segundo João, desde que recebeu o diagnóstico vem perdendo os movimentos do lado esquerdo do corpo. “Percebi que meu pé esquerdo, que não tinha problema, estava perdendo movimento e nisso fui ao médico que me disse que tinha ELA, após alguns exames, e não tem cura, ela está sempre evoluindo o meu lado esquerdo está todo comprometido”, contou.

Os custos com o tratamento são altos e o convênio não cobre todas as despesas. Segundo o amigo Luís Renato, foi necessário comprar um Bipap, aparelho que auxilia no processo respiratório, no valor de R$ 26 mil, além de gastos com remédios e fisioterapeutas. João comenta que também foi preciso fazer adaptações em sua casa e que, mesmo assim, passa a maior parte do tempo deitado na cama devido às dores que sente no corpo.

O aposentado chegou a receber a doação de duas cadeiras manuais, mas elas não eram adequadas, devido ao seu peso e altura. Uma delas foi doada para uma moradora de Planaltina de Goiás, que também tem a mesma doença, e a outra está disponível para doação. A cadeira motorizada foi uma recomendação dos profissionais da área da saúde, mas o aposentado não tem condições de comprar. “Os modelos adequados custam entre R$ 8 mil a R$ 15 mil, encontramos uma usada em um site com o valor de R$ 7 mil. A gente pesquisou por alguns modelos e tem toda uma questão do tamanho da perna, a altura do tronco, entre outras coisas”, explicou Luís Renato.

Para ajudar basta entrar em contato pelo telefone: (61) 9 8455-4565



