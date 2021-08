CB Correio Braziliense

CURSOS

Alfabetização

A Rede Pedagógica promove até domingo a 7ª Semana Rede Pedagógica, formação totalmente gratuita e on-line para educadores de todo o país. Com o tema Alfabetização, a capacitação contará com a participação de diversos especialistas no assunto. Os participantes receberão um certificado de 120 horas de atividades, emitido gratuitamente. Os interessados devem confirmar a participação no site: www.semanarede.com.br.

Inovação em alta

Após um mês do lançamento de um portal de ensino para líderes de empresas, a Aevo, startup de soluções para a gestão da inovação, registrou a inscrição de mais de mil profissionais, 700 deles de grandes companhias, para o curso de introdução à inovação corporativa, disponibilizado de forma gratuita. Com o bom resultado, o prazo de acesso liberado às aulas foi ampliado até 9 de agosto. Para se inscrever e participar, basta acessar https://boost.aevo.com.br/. Todos que concluírem os estudos e as tividades de avaliação terão direito a certificado.

Vaga no IFB

O Instituto Federal de Brasília (IFB) está com 275 vagas em sete cursos superiores gratuitos: letras/espanhol, matemática, administração, agronomia, biologia e design de produtos. As oportunidades tratam das vagas remanescentes do processo seletivo por meio do Sistema de Seleção Unificada (SiSU). Os interessados devem inscrever-se por meio do link processoseletivo.ifb.edu.br até as 18h de hoje. A seleção será realizada por meio da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem/2020).

Linguagem de Python

O curso de ciência da computação do Centro Universitário IESB vai promover um curso gratuito de extensão de introdução à linguagem Python. As inscrições são gratuitas e vão até 9 de agosto. As aulas começam no dia 9 e vão até 13 de agosto. Os encontros serão transmitidos via Google Meet, das 16h às 18h. O curso é aberto para todo o público com vagas limitadas. Saiba mais em www.iesb.br.

Formação

De 1º de setembro a 2 de outubro será realizada a formação Educação midiática e o combate à desinformação – O papel da arte. Com duração de 40h, inteiramente on-line e gratuita, a formação é voltada para professores de arte da educação básica de escolas públicas e privadas de ensino fundamental e médio do Distrito Federal e artistas locais. As inscrições estão abertas até 15 de agosto. O edital completo você acessa no link: https://www.semanadaeuropa.org/edital.

Pós-graduação

Para profissionais cirurgiões-dentistas e médicos que buscam de especializar na área, o Centro Universitário Iesb lançou uma pós-graduação em harmonização funcional e estética orofacial. O curso é oferecido na modalidade híbrida, com aulas em módulo presencial e a distância, com carga horária de 510 horas/aulas e duração de 20 meses. Mais informações: https://www.iesb.br/ ou pelo telefone 3340-3747.

Processo seletivo

O Instituto Federal de Brasília (IFB) está com o processo seletivo aberto para ingresso no curso de pós-graduação lato sensu em ciências policiais com foco na atuação da Polícia Judiciária. São 48 vagas gratuitas disponíveis. Para participar, é preciso que o candidato tenha diploma em qualquer curso de nível superior reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) do Brasil. O curso tem 460 horas e tem previsão de iniciar em 24 de setembro. A seleção dos inscritos será feita em etapas — sorteio eletrônico e análise do currículo. As inscrições estão disponíveis no sistema de processo seletivo do IFB (http://processoseletivo.ifb.edu.br), até sexta-feira.

Curso de idiomas

Aulas on-line de inglês, francês e espanhol. Professor com experiência internacional nos três idiomas. Para adultos, adolescentes e terceira idade. Desconto para grupos. Valor: R$60 hora/aula. WhatsApp: (61) 99646 7234. Professor Otávio Vieira.



Saúde EaD

A União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde (Unidas) lançou uma plataforma de ensino a distância: o Campus Unidas. Até dezembro de 2021, devem ser disponibilizados, pelo menos, 20 cursos diferentes, todos on-line e com certificado digital, além de capacitações gratuitas. Confira a lista completa de cursos com inscrições abertas e outras informações no site https://campus.unidas.org.br/. Contatos pelo telefone (11) 9 7419-5753 e e-mail: campus@unidas.org.br.

Técnicos

O Instituto Madre Teresa capacita jovens e adultos que desejam construir uma carreira por meio de cursos técnicos. As opções são nas áreas de enfermagem, radiologia, segurança do trabalho, informática e em serviços jurídicos. Inscrições pelo site madreteresa.net.br ou pelo WhatsApp 9 9993-8117.

OUTROS

Espetáculo de rua

Até domingo, às 17h, Brasília recebe o espetáculo, gratuito, O inspetor geral – A coisa tá russa. Os moradores da capital federal poderão apreciar a peça na área gramada do Estacionamento 11 do Parque da Cidade. Para mais informações: WhatsApp (61) 98377 -0336.

Vestibular agendado

As inscrições gratuitas para o vestibular agendado da Faculdade de Tecnologia e Inovação Senac-DF vão até 15 de agosto pelo site https://www.df.senac.br/faculdade. A prova será realizada de forma on-line, no horário que o candidato escolher. As mensalidades do primeiro semestre estão com 30% de desconto. Os interessados podem escolher seis opções de cursos: tecnologia em banco de dados, tecnologia em segurança da informação, análise e desenvolvimento de sistemas, gestão da tecnologia da informação, gestão comercial ênfase em e-commerce e marketing com ênfase em digital.

Exposição Baleia

O Projeto Baleia prorrogou a exposição Mulheres nas artes visuais do DF e Entorno, agora, as visitações presenciais vão até 10 de agosto. De terça-feira a domingo, das 11h às 21h, a população poderá conferir as obras na Infinu Comunidade Criativa (506 Sul). Para evitar aglomeração, são apenas duas pessoas por vez no espaço disponível. Não é necessário agendamento. Mais informações www.instagram.com/baleiadf.

Mostra cultural

Até 15 de agosto, o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) Brasília apresenta a mostra De Portugal para o mundo. O evento propõe um olhar conjunto sobre a produção do cinema português da última década, que vem obtendo projeção internacional. A entrada é gratuita, e o CCBB Brasília está adaptado às novas medidas de segurança sanitária. A emissão dos ingressos e as normas de visitação e segurança referentes à covid-19 estão no site www.bb.com.br/cultura. Mais informações pelo número 3108-7600 ou pelo e-mail ccbbdf@bb.com.br.