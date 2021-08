PCDF procura homem que tentou matar ex-namorada a tiros na Estrutural

DD Darcianne Diogo

(crédito: PCDF/Divulgação)

Um homem identificado como Caio Henrique dos Santos Silva teve a imagem divulgada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), após ser considerado foragido da Justiça por tentar matar a ex-namorada.

A tentativa de feminicídio aconteceu em 12 de julho, no Setor Leste da Estrutural. Segundo as investigações conduzidas pela 8ª Delegacia de Polícia, da região administrativa, Caio foi até a casa da vítima, com quem tem uma filha, e durante uma discussão, sacou o revólver e disparou contra a ex. O tiro acertou a amiga da mulher, que tentou impedir o crime.

O crime contou com a participação de outras três pessoas: a namorada atual do autor, que escondeu a arma e o ajudou a fugir, além de dois comparsas, que estavam no carro aguardando Caio para a fuga. Os quatro foram indiciados. Caio responderá por tentativa de homicídio qualificado pelo feminicídio, impossibilidade de defesa da vítima e motivo fútil.

A PCDF pede ajuda na divulgação da imagem do autor. As denúncias podem ser feitas pelo 197, da Polícia Civil. A corporação garante sigilo.