Prêmio para a inovação

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

O crescimento do segmento de clube de vantagens no Brasil, sistema em que as empresas contratam uma plataforma para gerenciar benefícios e descontos para fidelizar ou valorizar seus colaboradores, ocorre de forma cada vez mais acelerada. São dezenas delas espalhadas por todo o país, cada uma com sua especialização, anunciando novos investimentos todos os dias.

Um desses clubes de vantagens é o Markt Club, maior empresa do segmento na América Latina, prestes a se tornar a maior do mundo em números de clientes na base, e 100% brasiliense. Tendo iniciado sua operação há pouco mais de sete anos, em um subsolo emprestado, foi crescendo aos poucos e, mesmo sem contar com investimentos ou incentivos, deu um salto nos últimos quatro anos, ocupando a maior fatia desse mercado e trazendo o título de maior da América Latina para o Distrito Federal.

Com a consolidação do hábito de consumo on-line, os sócios Roberto Niwa e André Rodrigues viram a empresa expandir e se consolidar, tanto como ferramenta de endomarketing como plataforma de consumo. “Em meio à pandemia, trouxemos 18 novos clientes em 2020 e neste ano já temos 20 novos”. A empresa tem mais de 700 mil usuários titulares e 2,3 milhões entre titulares e dependentes. Está em fase de implantação de 1,6 milhão de novos titulares e se tornará a maior do mundo.

Com o objetivo de manter seus processos de constantes melhorias e contribuir para a formação e desenvolvimento de profissionais da cidade, o Markt Club acaba de lançar um prêmio de inovação para estudantes de ensino superior do DF, em parceria acadêmica com uma universidade da capital. O prêmio: R$ 5 mil, uma bolsa de 100% em um curso de pós-graduação, além da possibilidade de contratação na empresa, a depender do perfil e disponibilidade de vaga. As inscrições estão abertas até 31 de agosto. “A inovação está no DNA do Markt Club, e criar esse prêmio foi uma forma de passar isso adiante e movimentar um pouco o cenário acadêmico de Brasília”, completa Roberto Niwa.



O que busca o Markt Club ao criar o prêmio de inovação?

A proposta é premiar um projeto inovador que, na prática, traga melhorias e potencialize o que existe dentro da plataforma do Markt Club. Na primeira fase, o candidato deverá apresentar a ideia geral. Os projetos selecionados seguirão para a segunda fase, onde os autores serão convidados para a apresentação do “pitch”, com duração de um minuto e trinta segundos para a banca julgadora. Acredito que será emocionante essa experiência.

Ao que se deve o crescimento tão rápido do Markt Club?

Fizemos diferente da grande maioria das empresas. Não terceirizamos nada, formamos profissionais, investimos em capacitação e apoiamos a diversidade. Isso faz com que nossa empresa seja formada por pessoas que vestem a camisa e são cheias de ideias. No produto final, sempre tivemos o cuidado em sermos rápidos e eficientes ao mesmo tempo. Temos a maior rede do mercado com mais de 17.500 lojas parceiras em todo o Brasil.

Quais as perspectivas para o fechamento de 2021?

Esse título de maior do mundo vem para Brasília e alcançaremos a marca de 2,3 milhões de usuários titulares.