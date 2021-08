Capital S/A

CB Correio Braziliense

“Não desistam, acreditem no sonho de vocês e sigam firmes. Dificuldade sempre teremos, mas temos de ser fortes o suficiente para passar por elas todos os dias”

Rebeca Andrade, ginasta medalhista em Tóquio

Reforma aumentará sonegação, diz CNC

Apresentado ao Congresso em 25 de junho, o PL nº2.337/21 (segunda fase da reforma tributária de autoria do Poder Executivo) visa alterar a legislação doImposto deRenda da pessoa física, da pessoa jurídica e dos investimentos financeiros. A Confederação Nacional do Comércio,Bens eServiços (CNC) se posicionou com crítica contundenteàatual proposta. Prevê que a elevação da carga tributária vai provocar sonegação.

Complexidade

“O foco deveria ser aumentar a base de contribuintes ao fomentar a formalização das atividades, o que, certamente, não ocorrerá por meio de uma reforma dotada de complexidade e majoração dos tributos”, aponta a entidade em documento entregue a parlamentares.

Aumento dos gastos públicos

Segundo a CNC, o incremento significativo da carga tributária provocará forte impacto sobre o setor de serviços, responsável por 70%doPIB. “As alterações não contemplam quaisquer medidas de fomento à atividade econômica. Sem a reforma administrativa, resultará em elevação dos gastos públicos no momento seguinte”, destaca documento com uma série de sugestões para o projeto.

Setor imobiliário: “Empresas vão quebrar”

Os Sindicatos da Habitação e as associações civis representantes de empresas de administração de imóveis de todo o Brasil enviaram aos congressistas a posição do grupo sobre o PL nº2.337/21 (3º substitutivo), que trata dareforma do Imposto de Renda. As 23 entidades que assinaram o documento, incluindo uma do DF, afirmam que, semos ajustes necessários, a propostaquebrará diversas empresas.

7% do PIB

“O PL está atingindo de morte as empresas do lucro presumido. Elas terão aumento gigantesco de carga tributária. Apenas em relação às empresas do setor imobiliário, são cerca de 97 atividades econômicas que são responsáveis por 10% dos empregos gerados no país,9% dos impostos arrecadados e 7% do PIB”, aponta o documento.

Sem urgência

O setor pede amanutenção das regras vigentes dolucro presumido e a não aprovação em regime de urgência do projeto. O presidente do Secovi-DF,Ovídio Maia,é um dos que assinama carta.

Vans Store chega a BsB

A marca de vestuário esportivo inaugurou sua primeira loja na capital,no ParkShopping. É o segundo empreendimento naRegião Centro-Oeste, onde também possui a Vans Outlet Alexânia desde 2017. A nova loja cumpre mais uma etapa do plano de expansão traçado em 2020. São 14 lojas e quatrooutlets distribuídos pelo país.

Skate e criatividade

Está no Brasil há 23 anos. E marcou presença noCentro-Oestepor meioda parceria com grupos de skate, música e artes locais, patrocinando eventos que incentivam a criatividade. “O epicentro do país é considerado uma das grandes oportunidades de crescimento dentro do mercado brasileiro”, aponta Maíra Anastassakis,diretora da Vans Brasil.

Caixa e Coca-Cola renovam parceria

Desde agosto de 2020, a parceria entre o Sistema Coca-Cola Brasil e a Caixa Econômica Federal permitiu que pequenos varejistas tivessem acesso a quase R$ 2 bilhões em crédito. Mais de 13 mil estabelecimentos, incluindo os da capital federal, — entre bares, lanchonetes, padarias, mercearias, empórios e restaurantes mapeados —, se beneficiaram dos programas em todo o país. O projeto foi renovado para uma segunda rodada de créditos este ano. Faz parte de um conjunto de ações para ajudar o setor a enfrentar os efeitos da pandemia de covid-19.