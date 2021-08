Eixo capital

AM Ana Maria Campos

Vem aí os drogômetros…

Depois dos bafômetros, agora é a vez dos drogômetros. São equipamentos utilizados para detecção de substâncias psicoativas, como cocaína, maconha e anfetaminas que vão passar a fazer parte do cotidiano brasileiro. Quem consumir drogas e pegar o volante, colocando a própria vida e de outras pessoas em risco, pode ser punido no mesmo rigor de quem dirige alcoolizado. As regras estão previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O Ministério da Justiça e Segurança Pública coordena grupo de trabalho que vai definir diretrizes para uso do dispositivo em todo o Brasil. Neste mês, os treinamentos com policiais rodoviários federais começaram a ser realizados. Parte dos recursos para a aquisição dos equipamentos saíra de bens apreendidos de traficantes. Por enquanto, o Ministério da Justiça não gastou nenhum tostão. Os aparelhos usados no período de testes foram recebidos pelo governo federal, por meio de cessão de uso gratuito, após processo de chamamento público.

Na roda

O deputado distrital Leandro Grass (Rede) tem trabalhado para organizar uma frente progressista ampla, no DF, de oposição ao governador Ibaneis Rocha (MDB). No primeiro mandato de deputado distrital, ele já fala até em ser candidato ao Palácio do Buriti.

Aposta

A Secretaria de Projetos Especiais (Sepe) realizou, ontem, audiência pública para debater a concessão dos serviços de loterias e jogos no DF. O dinheiro arrecadado no negócio — cujo modelo está em discussão — será aplicado em áreas sociais.



Mágoas da última eleição

No momento em que a senadora Leila Barros (Cidadania-DF) deixa o PSB, integrantes do grupo político do ex-deputado Chico Leite relembram as mágoas da última campanha. Até hoje, não perdoam o ex-governador Rodrigo Rollemberg, porque acreditam que ele apostou muito mais em Leila na coligação em que concorreu à reeleição, e os dois disputaram o Senado. Ao romperem com Rollemberg, eles divulgaram uma nota dura: “A decisão tem como base a ingratidão com quem o apoiou quando tinha a maior rejeição entre os candidatos e a deslealdade com quem teve coragem de defendê-lo no momento em que ninguém o defendia”, diz trecho do texto, assinado pelo grupo Elo Distrital da Rede Sustentabilidade, diretório regional da sigla.

Avanço na fila de vacinação

A Secretaria de Saúde aplicou 153.048 doses da vacina contra covid-19 desde segunda-feira. Com isso, o Distrito Federal subiu no ranking de vacinação do Brasil. Segundo os secretários de Saúde, Osnei Okumoto, e da Casa Civil, Gustavo Rocha, o DF, agora, está em sétimo lugar nacional ao ter vacinado com a primeira dose ou dose única 64,30% da população com mais de 18 anos. Em relação à segunda dose, a capital do país está na sexta colocação.

Melhora

O deputado Guarda Jânio (Pros) teve uma melhora significativa no quadro clínico ontem. Ele ainda está na UTI em recuperação da covid-19, mas foi extubado.

Cara na porta

A Secretaria de Saúde informou, nos cards divulgados sobre os pontos de vacinação, que havia doses para D2 da Pfizer na UBS 2 do Cruzeiro. Mas não tinha. Sorte que outros postos estavam com bom atendimento.

A pergunta que não quer calar….

Até onde vai a crise institucional entre Executivo e Judiciário?



Só papos

“(O inquérito) está dentro das quatro linhas da Constituição? Não está. Então, o antídoto para isso também não está dentro das quatro linhas da Constituição. Aqui, ninguém é mais macho que ninguém. Meu jogo é dentro das quatro linhas. Agora, se começar a chegar algo fora das quatro linhas, sou obrigado a sair das quatro linhas. É coisa que eu não quero”

Presidente Jair Bolsonaro



“O pressuposto do diálogo entre os Poderes é o respeito mútuo dos seus presidentes. Sua Excelência (Bolsonaro) mantém a divulgação de interpretações equivocadas de decisões do plenário, bem como insiste colocar sob suspeição a rigidez do processo eleitoral brasileiro. Diante dessas circunstâncias, o STF informa que está cancelada a reunião outrora anunciada entre chefes de Poderes, entre eles o presidente da República”

Presidente do STF, Luiz Fux