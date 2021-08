"Sejus Mais Perto do Cidadão" contará com ajuda do INSS em Samambaia

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

Promovido pela Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), o evento “Sejus Mais Perto do Cidadão” vai até esta sexta-feira (6/8) em Samambaia. A edição do programa, que chegou pela primeira vez à cidade, contará com a ajuda e informações do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que, em casos de ações itinerantes, irá direcionar as pessoas da região à agência de Ceilândia.

O programa tem por objetivo atender à população de todo o Distrito Federal por meio de ações itinerantes e prestação de serviços públicos. O projeto contabiliza 74.907 atendimentos e já passou por inúmeras regiões administrativas da capital federal.

O gerente-executivo do INSS, Lucindo Ribeiro da Silva Filho, destacou que a agência tem um papel de suma importância neste projeto para ajudar na liberação do servidor e também dar apoio logístico. O gerente ainda ressalta que uma das metas do Plano de Ação do Programa de Educação Previdenciária é o atendimento externo.

Desta vez, um dos responsáveis por ser o orientador previdenciário do evento é o servidor Vanderlei Rodrigues da Silva, que é morador de Samambaia.

Sobre o evento



Local: Sub Administração de Samambaia

A/E 01, QN 431 - Samambaia Norte/DF

Dias: 5 e 6 de agosto

Horário: das 9h às 17h

Com informações da Sejus-DF