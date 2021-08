GDF libera ordens de serviço novas para obras

CB Correio Braziliense

(crédito: Mariane Rodrigues/CB/D.A Press)

O governador Ibaneis Rocha (MDB) liberou, ontem, as ordens de serviço para pavimentação rural na Fercal. Em agenda na Escola Classe Lobeiral, em Sobradinho, ele assinou o documento que trata de reformas previstas por meio do Programa Caminho da Escola. A estimativa de finalização dos trabalhos é de 30 a 45 dias. Os recursos partiram de uma parceria com a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), que destinou R$ 52 milhões ao Distrito Federal.

Os recursos para o DF vão abranger 20 projetos, dos quais 10 ou 12 serão contemplados neste ano; o restante, no próximo. “A iniciativa do Governo do Distrito Federal servirá de exemplo, para que todas as crianças do país tenham o mesmo direito de chegar aos locais de estudo. É (uma forma de) olhar para a população que escolheu morar na área rural e dar dignidade a ela”, destacou o chefe do Palácio do Buriti. O Programa Caminho da Escola estabelece diretrizes e orientações para garantir apoio técnico e financeiro, a fim de melhorar as condições de acesso dos estudantes aos colégios e permitir a renovação da frota de transporte escolar.

Ontem, o governador entregaou cinco obras, em Planaltina e Sobradinho. Uma delas fica na Fercal. No Assentamento Contagem, a produtora rural Júlia Graciele Lopes dos Santos, 41, enfrenta dificuldades para acesso e para cuidar da saúde dos oito filhos — um deles tem problemas respiratórios. “É muito triste vê-lo assim e não poder fazer nada, porque moramos aqui. Há dias em que eles querem ir para a escola, mas o ônibus não passa. Quando chove, o transporte atola e não chega para buscá-los”, relata.

Ibaneis assinou, também, a autorização de licitação para reforma da cobertura da Feira de Hortifrutigranjeiros de Planaltina. Do orçamento deste ano, o Executivo local destinou R$ 32 milhões para obras no setor. “Toda família tem sua feira de preferência. A minha é a do Núcleo Bandeirante. Quero melhorar esses locais de união das famílias”, declarou.